Cruise在金山推可供輪椅通行無人出租車

Cruise 在舊金山總部推出首輛可供輪椅通行的無人出租車。(圖取自Cruise官網)

舊金山 自駕計程車公司「Cruise」推出首輛可供輪椅通行的無人出租車 ，試圖彌合社區傳統交通服務的不足。

這家具爭議的自動駕駛車巨頭，是舊金山市兩家主要自駕車 公司之一，14日在位於SoMa總部發布會上展示了車種原型。可供輪椅通行的無人出租車新車型計畫於明年推出，代表技術的重大進步，期望提供許多殘疾人士切實可行的外出交通方式。

「舊金山觀察家報」報導指出，Cruise開發新車型稱為「Cruise WAV」、其為「輪椅無障礙車」(wheelchair accessible vehicle)的簡寫，合作夥伴包括輪椅相關產品製造商「BraunAbility」與「Q'Straint」，研發約花費3年時間。

Cruise主管埃斯特瑞德(David Estrada)表示大量殘疾人需要可信賴的交通選擇，得以擁有完整的日常生活，很榮幸Cruise WAV可以做到這點。

這個車種是「Cruise Origin」改良版本，是一種超寬敞的自駕車，專為載送舊金山地區的無車人士設計。其他功能包括雙寬車門、可伸縮坡道、可降低至路邊的層板、固定輪椅的帶子與提供陪同者乘坐的第二個座位。

對於美國超過4100萬名被認定為殘疾人士來說，獲得戶外交通工具仍相當困難，尤其是叫車服務產業。舊金山廣播電台「KGO」今年夏天報導，叫車平台Uber與Lyft僅可提供半數需要輪椅無障礙車輛的乘客服務。

「國家殘疾委員會」(National Council on Disability)執行長布瑞迪(Theo Braddy)表示，殘疾人士生活在一個不是為他們設計的世界，但大家也知道這種情況可以改變，可更加包容。挑戰在於有能力者是否可將無障礙作為優先事項，並運用資源實現目標。他相信，Cruise已挺身迎接挑戰。

不過，自駕計程車的擴展，也導致殘疾權益倡議組織產生分歧，反映出自駕車技術在舊金山的兩極化。國家殘疾委員會是支持Cruise 與Waymo在舊金山市發展的多個團體之一。但其他組織例如舊金山長者與殘疾人行動組織、殘疾人士選民聯盟等，皆反對自駕車，認為該技術尚未準備好用於商業用途，也並未考量殘疾人需求。