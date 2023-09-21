我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

Cruise在金山推可供輪椅通行無人出租車

編譯組／綜合報導
Cruise 在舊金山總部推出首輛可供輪椅通行的無人出租車。(圖取自Cruise官網)
Cruise 在舊金山總部推出首輛可供輪椅通行的無人出租車。(圖取自Cruise官網)

舊金山自駕計程車公司「Cruise」推出首輛可供輪椅通行的無人出租車，試圖彌合社區傳統交通服務的不足。

這家具爭議的自動駕駛車巨頭，是舊金山市兩家主要自駕車公司之一，14日在位於SoMa總部發布會上展示了車種原型。可供輪椅通行的無人出租車新車型計畫於明年推出，代表技術的重大進步，期望提供許多殘疾人士切實可行的外出交通方式。

「舊金山觀察家報」報導指出，Cruise開發新車型稱為「Cruise WAV」、其為「輪椅無障礙車」(wheelchair accessible vehicle)的簡寫，合作夥伴包括輪椅相關產品製造商「BraunAbility」與「Q'Straint」，研發約花費3年時間。

Cruise主管埃斯特瑞德(David Estrada)表示大量殘疾人需要可信賴的交通選擇，得以擁有完整的日常生活，很榮幸Cruise WAV可以做到這點。

這個車種是「Cruise Origin」改良版本，是一種超寬敞的自駕車，專為載送舊金山地區的無車人士設計。其他功能包括雙寬車門、可伸縮坡道、可降低至路邊的層板、固定輪椅的帶子與提供陪同者乘坐的第二個座位。

對於美國超過4100萬名被認定為殘疾人士來說，獲得戶外交通工具仍相當困難，尤其是叫車服務產業。舊金山廣播電台「KGO」今年夏天報導，叫車平台Uber與Lyft僅可提供半數需要輪椅無障礙車輛的乘客服務。

「國家殘疾委員會」(National Council on Disability)執行長布瑞迪(Theo Braddy)表示，殘疾人士生活在一個不是為他們設計的世界，但大家也知道這種情況可以改變，可更加包容。挑戰在於有能力者是否可將無障礙作為優先事項，並運用資源實現目標。他相信，Cruise已挺身迎接挑戰。

不過，自駕計程車的擴展，也導致殘疾權益倡議組織產生分歧，反映出自駕車技術在舊金山的兩極化。國家殘疾委員會是支持Cruise 與Waymo在舊金山市發展的多個團體之一。但其他組織例如舊金山長者與殘疾人行動組織、殘疾人士選民聯盟等，皆反對自駕車，認為該技術尚未準備好用於商業用途，也並未考量殘疾人需求。

自駕車 舊金山 租車

上一則

台灣生技研討會 200多位產學專家交流

下一則

紐森推動精神健康計畫 明年公投

延伸閱讀

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見
王菁儀任金山交響樂團合唱團總監 首位亞裔女性

王菁儀任金山交響樂團合唱團總監 首位亞裔女性
國民黨總統參選人侯友宜抵達舊金山 開啟訪美之行最後一站

國民黨總統參選人侯友宜抵達舊金山 開啟訪美之行最後一站
金山華埠聚光燈 6商戶上網售賣月餅、珍品等產品

金山華埠聚光燈 6商戶上網售賣月餅、珍品等產品
Cruise無人駕駛計程車遭男持鐵鎚破壞 影片瘋傳

Cruise無人駕駛計程車遭男持鐵鎚破壞 影片瘋傳
舊金山消防局指無人出租車擋道阻救人？ Cruise反駁

舊金山消防局指無人出租車擋道阻救人？ Cruise反駁

熱門新聞

案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
好市多超值月餅測評，錯過美心還有「平替」，只要20元。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

2023-09-14 21:18
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
華埠精品店店員試圖阻止該嫌疑犯搶劫卻遭到暴打。（Angies Boutique監控視頻）

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

2023-09-15 18:23
一對夫婦在橙縣兩家Target商店瘋狂盜竊嬰兒奶粉。（Irvine Police）

雌雄大盜用孩子做掩護 盜竊價值1萬7000元商品

2023-09-13 14:08
梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解