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Arrowhead瓶裝水 加州下令禁止汲取泉水

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州水資源管制委員會下令Arrowhead瓶裝水所屬公司BlueTriton停止汲取加州泉水。（美聯社）
加州水資源管制委員會下令Arrowhead瓶裝水所屬公司BlueTriton停止汲取加州泉水。（美聯社）

為了保護環境安全，加州19日下令Arrowhead瓶裝水所屬公司停止過去100多年來不斷汲取加州泉水的作法。環保團體表示，Arrowhead瓶裝水多年來一直依賴加州天然泉水謀利。這個作法已使野生動物棲息地的一條溪流乾涸。

美聯社（Associated Press）指出，Arrowhead瓶裝水起源於聖伯納汀諾山脈（San Bernardino Mountains）山腳下一家飯店。這家飯店於1885年開業，於1906年開始在其地下室銷售瓶裝泉水。環保和社區團體表示，銷售Arrowhead瓶裝水的公司BlueTriton從未獲得使用流經聖伯納汀諾國家森林（San Bernardino National Forest）公共土地上的天然泉水的許可。

經過八年的爭論，包括舉行數十次聽證會，加州水資源管制委員會（California State Water Resources Control Board）19日認同BlueTriton並未獲得授權使用加州泉水，於是下令BlueTriton停止使用。

委員費爾史東（Laurel Firestone）說：「我們知道這項命令涉及大量資金與業務，但對我們來說，無論涉及多少金錢，確保每個人都遵守加州法律是同等重要的。」

在委員會投票作出決定後，BlueTriton發出聲明表示，將提起訴訟阻止實施這項命令，並誓言「將透過法律程序強烈捍衛我們的水權」。

BlueTriton的代表律師19日表示，他們有充分的證據可以證明，該公司及其前任公司早在1914年就開始使用泉水。他們認為，這項事實讓該公司在加州複雜的水權制度下，擁有使用泉水的優先權。

BlueTriton還提到1931年一起法庭案件，他們稱，由於這起案件的裁決數十年來一直沒有遭到質疑，證明他們擁有合法使用泉水的權利。

此外，律師在19日的聽證會上表示，加州監管單位無權告訴他們該怎麼做。他們稱，BlueTriton汲取的其實是地下水，並非地表的水，而水資源管制委員會並沒有權力監管某些類型的地下水。

不過，委員會不為所動，表示BlueTriton的主張可追溯回1929年，根據加州水權法，這代表該公司並沒有使用泉水的優先權。而1931年的案件只是解決了兩方的糾紛，並沒有聲明該公司有使用權。因此他們絕對有權命令該公司使止使用。

委員會首席律師佩楚澤利（Ken Petruzzelli）說：「我們最不希望看到的是有人透過隧道、孔洞或類似方法截取泉水，來逃避加州水權規定。」

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