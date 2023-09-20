加州9民主黨議員要求檢長：徵詢法院排除川普初選

九位民主黨籍加州參眾議員，要求加州檢察長邦塔，將川普排除在共和黨總統初選外。(Trump's X）

FOX 11電視台報導，九名民主黨籍加州 議員18日致函加州檢察長邦塔（Rob Bonta），要求他就前總統川普 （Donald Trump）在2021年國會山莊騷亂中所扮演的角色，是否應根據第14章憲法修正案（14th Amendment）將他排除在共和黨初選之外一事徵求法院意見。議員們提醒邦塔辦公室，「任何在此之前宣誓支持美國憲法，並參與暴動者，均不得擔任任何職務。」

今年4月，川普被指控四項重罪，罪名是他的支持者在2021年1月6日，於美國國會山莊發起暴力騷亂，試圖推翻2020年大選結果，威脅美國民主。

這封信由加州參議員貝克爾（Josh Becker），與八位加州眾議員 羅達倫（Evan Low）、方樹強（Mike Fong）、吉普森（Mike Gipson）、傑克森（Corey Jackson）、李天明（Alex Lee）、麥卡蒂（Kevin McCarty）、阮史蒂芬妮（Stephanie Nguyen）和丁右立（Phil Ting）簽署。

羅達倫在聲明中表示，美國人於2021年1月6日目睹川普「命令他的支持者前往美國國會山莊，多個法院已宣布當天事件為暴亂。」他說「無論法院做出什麼決定，重要的是他們需盡快採取行動，避免進一步政治衝突。」

參眾議員們認為邦塔可要求法庭告訴他，在傳統訴訟之外的情況下，他的法律義務是什麼。該信函並未指名特定法院。

邦塔辦公室在給媒體一封電子郵件中表示，「我們看到這封信，並將在內部審查該請求。無可否認，川普的行為是任何領導人都無法接受且不合適，更不用說美國總統。除此之外我們並無其他評論。」

即使法院裁定川普不符合資格，然這位前總統預估也會向最高法院提起上訴。