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加州有薪病假增至5天 州長10月14日前定奪

編譯胡立宗／綜合報導
加州議會增加有薪病假至五天，待州長最後決定。（取自CDC臉書）
加州議會增加有薪病假至五天，待州長最後決定。（取自CDC臉書）

加州議會本周通過修正案，將現行的每年3天有薪病假增加至5天，法案已經送至州長辦公室，州長紐森必須在10月14日之前決定是否簽署實施。新冠期間，紐森曾經同意，自主隔離者可以獲得兩周有薪病假，但該案已經失效。

在新冠疫情之前，增加有薪病假的提案都遭擱置，但在疫情之後，具有政治力量的工會以疫情期間的經驗為例，試圖說服紐森通過立法。支持增加病假天數的一方認為，勞工不應面臨健康與賺錢之間的兩難選擇；反對者則認為，許多小店家還未從新冠疫情中恢復，增加有薪病假日期將超出他們的負荷能力。

必要產業的勞工在新冠期間受創最深，許多人的收入都不高，被迫在薪水與健康之間二選一，支持法案的加州勞工聯盟（California Labor Federation）與服務業僱員國際工會加州分會（SEIU California）認為薪資與福利必須增加。

但加州商會（California Chamber of Commerce）等有力企業團體則認為該案是「job killer」，主張增加有薪病假天數會導致業者裁員，並拉高物價不利消費，還有可能導致店家歇業。

加州 疫情 紐森

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