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業者拒火災保險賠償 加州議會未取得平衡

編譯組╱綜合報導
加州議會休會前未能通過山火災害保險相關法案。圖為一位屋主站在被山火焚毀房屋廢墟上。(Getty Images)
加州議會休會前未能通過山火災害保險相關法案。圖為一位屋主站在被山火焚毀房屋廢墟上。(Getty Images)

加州議會上周休會前夕，州議員緊急協調通過一些法案。然而其中一項眾所矚目的法案，即如何在加州山火猖獗時期，維持保險業運作的相關法案，沒有得到同樣對待。

加州州長紐森、保險廳長萊拉 (Ricardo Lara) ，以及議會領導均投入協調，試圖在平衡保險業者與屋主需求之間，尋找一個對策。在山火氾濫，數量龐大房屋遭野火吞噬情況下，保險業者面臨困境，同時屋主也承擔不起龐大的保險費，雙方必須取得一個平衡點。

然而加州議會議期結束後，必須等到明年1月才能復會，此段時間正值加州山火氾濫時期，雖然如此，加州保險廳表示，議會休會期間仍將對平衡保險議題進行協商。

保險廳發言人索勒 (Michael Soller) 表示，整頓保險業是州府首要議題之一，保險業者、屋主、州府官員都急需解決目前困境。

紐森上周接受Politico 訪問時指出，州長辦事處已有一組專門保險業問題團隊，這組團隊過去幾個月中，除了與議員協商外，也特別注意到這項緊急議題。

紐森說，他將提出一些對策。然而接受訪問時，他拒絕對Politico記者說明是否召集特別會議，或者發布行政命令，以針對保險業與屋主之間平衡問題提出決策。他說，州府能做很多事，他也非常注意這個問題。

紐森州長辦公室發言人表示，州長下周將發布更多相關訊息。

加州保險業過去年間因山火頻繁，整個產業陷入重大危機。2017年與2018年連續兩年山火焚毀龐大數量房屋後，許多保險公司獲利幾乎全失。許多保險公司因此取消數以萬計的房地產保險合約。

加州最大的房地產保險公司State Farm今年5月宣布將不再為加州提供新的房產保險，加州房地產保險陷入重大危機。另一家大型保險公司Allstate亦於同月採取同樣作業措施；加州另一家大保險公司Farmers Insurance 亦於7月間限制加州房地產保險。

保險 加州 山火

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