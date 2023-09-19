每月數萬加州人失去白卡 把握90天上訴期

被Medi-Cal退保無需驚慌，有幾個步驟可以解決問題。（美聯社）

隨著加州 恢復審查民眾投保「加州聯邦醫療補助計畫」（Medi-Cal，俗稱白卡）的資格，最新平均每個月都有數萬加州人失去健康保險 。

從2023年6月起到2024年5月，加州約有1600萬Medi-Cal投保人將接受投保資格審查，其中約半數的保險會自動更新，因為官員能在系統中驗證他們的個人資料。其他人則會收到內含續約文件的黃色包裹，投保人應該立即填寫文件，然後將文件寄回給當地Medi-Cal辦公室。

自7月1日以來，已有超過30萬加州人失去Medi-Cal投保資格。根據數據，大部分人被退保的原因是程序問題，例如沒有寄回續約文件，或填寫的資料不正確。一些人則是根本沒有留意到有收到續約文件。加州泛族裔醫療網路（California Pan-Ethnic Health Network）資深政策主任桑德斯（Cary Sanders）說：「這是因為人們有很長一段時間都沒有更新他們的健康保險。」

以下是CalMatters給Medi-Cal投保人的建議：

如何知道是否被退保？

被退保者通常會透過郵件收到通知。萬一沒有收到通知，但認為自己可能失去投保資格的人，可以致電通當地Medi-Cal辦公室詢問，或前往經常前往的診所或醫院進行確認。

符合資格但被退保該怎麼辦？

這將視失去保險的時間而定。加州政府規定，被退保後有90天的上訴期。如果符合投保資格，最好馬上填寫黃色續約表格，提供欠缺的資料，寄給Medi-Cal辦公室。如果找不到續約表格，最好致電當地Medi-Cal辦公室了解後續步驟。如果上訴時間所剩無幾，應要求Medi-Cal辦公室以電子方式或透過電話接受續約文件。

如何提出上訴？

如果收到退保的通知，民眾可以要求舉行公平聽證會（Fair Hearing），並對失去的保險提出上訴。此舉可讓投保人保有保險直到聽證會解決問題為止。

資格不符被退保者如何獲得健康保險？

如果不再符合投保Medi-Cal的資格，民眾可以透過「加州全保」（Covered California）獲得低成本健康保險。個人年收入低於3萬3975元，或四口之家家庭年收入低於6萬9375元的人，有資格購買「加州全保」的低保費 計畫，還可能有資格透過「可負擔健保法」（Affordable Care Act）獲得額外的保險費補助。年滿65歲的長者或殘障人士，也可能有資格使用Medicare。

如何確保今後不會再被退保？

民眾必須留意當地Medi-Cal辦公室是否有寄來任何郵件。如果居住地址改變，務必上Medi-Cal網站，或致電當地Medi-Cal辦公室更新住址。一般而言，投保人必須每年續約和更新投保範圍。