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全美最佳公立大學 洛加大、柏加大續奪冠

編譯陳盈霖／綜合外電報導
洛杉磯加大與柏克萊加大並列「美國新聞與世界報導」2024年美國最佳公立大學排行榜第一。（取自UCLA網頁）
洛杉磯加大與柏克萊加大並列「美國新聞與世界報導」2024年美國最佳公立大學排行榜第一。（取自UCLA網頁）

NBC電視台18日報導，洛杉磯加大（UCLA）和柏克萊加大（UC Berkeley）並列「美國新聞與世界報導」（U.S. News and World Report）2024年美國最佳公立大學排行榜第一。兩校在全美大學總體排名並列第15，去年兩校並列第20名。

這項排名考慮的因素包括學術聲譽、就學成本和投資回報。該排名也反應教師研究生及大學生參與研究的機會。

該報告稱，2022年秋季洛杉磯加大入學大學部人數為3萬2423人，州內生學雜費為1萬3752元，外州生為4萬6326元。柏克萊加大2022年秋季入學人數為3萬2831人，本州生學雜費1萬5910元，外州生為4萬8465元。

整體排名名列第七的加州理工（Caltech）大學，大學部錄取人數為982人，學雜費高達6萬3255元。

全國整體排名第一的學校為普林斯頓大學（Princeton Univ.），2022年秋季有5604名本科生入學，學雜費為5萬9710元。

洛杉磯加大發表聲明稱，其排名受到許多關鍵因素支撐，包括來自具有挑戰性經濟背景學生的成就，及強調來自不同背景畢業生成功等。該校近三分之一學生是第一代大學生，三分之一來自社區學院轉學生，超過四分之一來自收入極低的家庭。

洛杉磯加大 柏克萊加大 加州

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