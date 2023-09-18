太平洋瓦電北加費率 要漲了

加州公用事業委員會提出兩項費率調漲方案給PG&E，最多使用戶每月費用多出28元。（美聯社）

在加州 監管單位針對美國最大公用事業之一太平洋瓦電（PG&E）提出兩項費率調整方案後，太平洋瓦電北加 州約1600萬用戶的費率可能再度調漲。

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）即將完成對太平洋瓦電每四年一次的審查。根據規定，太平洋瓦電可以向用戶收取多少費用，以及如何使用這筆收入，都必須經過委員會的同意。

委員會沒有透露一般住宅用戶的費率會提高多少。但根據美聯社（Associated Press）報導，委員會公布的這兩項提案，一項最多允許太平洋瓦電增加13%的收入，另一項最多允許增加9%，幅度都遠低於太平洋瓦電最初的要求26%。

根據代表納稅人的團體「公用事業改革網路」（Utility Reform Network）的計算，委員會第一項提案將使一般住宅用戶每月帳單金額增加28元，第二項提案則增加24元。

「公用事業改革網路」執行董事唐尼（Mark Toney）說：「這兩項提案都將使用戶每月必須支付的費用大增，遠遠超出通貨膨脹 成本。我們認為，這必須是費率調漲的上限。」

太平洋瓦電發言人保羅（Lynsey Paulo）表示，他們還在研究這些提案，目前還無法確認這些數字。

美聯社指出，太平洋瓦電要求增加更多收入，計畫將部分收入用來進行預防野火的2100哩長電纜地下化工程。埋設電纜的成本很高，而且工程時間很長，但太平洋瓦電認為，這是避免強風吹倒電纜、引發野火的根本方法。

然而，「公用事業改革網路」認為，降低野火風險的一個更快、更便宜的方法，是對電纜進行絕緣，而不是將其掩埋。

公用事業委員會似乎同意「公用事業改革網路」的看法，因為兩項提案都建議對電纜進行更多絕緣，減少埋設。

太平洋瓦電調漲費率的問題已討論了兩年多。去年，太平洋瓦電對其最初提出的申請進行了兩次修改，首先是要求埋設電纜，後來是因為通貨膨脹和稅金的問題要求提高費率，因此遲遲未有結果。公用事業委員會預定在11月2日的會議上做出決定。