加州研擬開徵醫療健保稅

保護醫療服務聯盟計畫將加州醫療健保稅（California health care tax）提案放上2024年11月選票上。圖為聯盟副主席希克斯。（美聯社）

加州 萬稅，恐再加新稅。POLITICO報導，保護醫療服務聯盟（Coalitioin to Protect Access to Care）計畫將研擬的加州醫療健保 稅（California health care tax）提案放上2024年11月選票上。該提案將徵收醫療健保稅，達成360億元稅收協議，以向加州醫療補助保險（Medi-Cal，俗稱白卡 ）注入更多資金，讓政府更難將這些收入花在其他地方上。

這個由醫師、醫院、健康計畫和其他關鍵代表組成的聯盟，6日向相關單位提交這項提案。倡議中指出「我們須確保這是永久性，成為醫療服務提供者和患者在未來幾十年內可以信賴的計畫。」聯盟須在明年3、4月前，收集54萬6651個有效簽名，才能將提案列入11月選票上。他們還將面臨另一個挑戰，也就是向選民解釋複雜的醫療健保稅。

該計畫大部分內容已於6月敲定。由於基於醫療計畫涵蓋人數的相關稅收已到期，新提案允許加州延長該稅收，並用所得收益從聯邦政府籌集數十億元資金。

此前，來自醫療相關稅收的收入，幾乎被歸類為州政府一般經費。今年加州幾乎所有醫療保健倡議者和民選官員，都要求將資金留在醫療保健系統中，特別是白卡。該聯盟大力推動州政府介入，提高州政府對醫師和醫院報銷率，以激勵更多臨床醫師接受白卡。

這項研擬中的提案也提升初級保健（primary care）、婦科保健（OBGYN）和專業精神衛生保健費率，留出資金支付急診室醫師和救護車服務等費用。提案內容保留這些優先事項，也增加更多內容，如替社區衛生工作者、專業牙科服務、處方藥及一些臨床醫師和牙醫貸款償還資金等。

加州計畫生育協會（Planned Parenthood Affiliates of California）附屬機構執行長，同時也是聯盟副主席希克斯（Jodi Hicks）表示，將這些支出類別納入選民批准的法律，將替那些擔心未來白卡經費削減的醫師提供穩定性。

但此穩定性也有其缺點，也就是未來若有任何變化，都須獲得選民批准，也會讓加州更難更新其稅收的支出方式。加州目前正面對此問題，立法者正考慮更新2004年選民批准超過100萬元稅收的提案，以資助心理健康服務。

該聯盟稱，他們努力確保加州政府擁有一定程度靈活性，制定廣泛支出規則，但每隔幾年更新稅收時，加州要重新評估哪些服務屬於哪些類別。