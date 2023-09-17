租客保護法擴大方案加州議會通過 等紐森簽署

2019年租客保護法通過前，支持者的聲援行動。（本報資料照片）

加州議會趕在休會前大清倉，連續通過多項法案，其中包括擴大租戶保障，以及限制租金 調漲幅度的新制。州長紐森對本案的態度仍不明朗，雖然他在2019年是租客 保護法（Tenant Protection Act）的倡議者之一。

就租客保障部分，提案人、參議員杜拉左（María Elena Durazo）的修改之處在於，增加租客保障與限制包含通膨率在內的租金漲幅不得超過5%，特殊狀況也不能超過10%。

2019年的租客保護法中，房東 可以以租客「有過失」或「無過失」兩種方式驅趕現住戶，有過失包括未繳或欠繳租金，無過失則包括房東要自己搬進去、要維修房舍，或不願再出租。

但是在聖他克拉拉縣（Santa Clara County）發生的實際案例中，房東引用無過失條款，聲稱親戚要住，但卻在收回房屋後，以兩倍的價格重新出租。因此修正案將要求，房東收回房舍前必須說明新住客身分，新住客必須在三個月內遷入、且至少住滿一年，以翻修為由的則需出示施工許可、合約。

如果房東不能遵守上述原則，則舊租客可以以原價搬回去。違法者還可由檢察長、地方政府或租客提告。支持者認為，新規可以避免房東鑽法律漏洞；包括大型房東團體在內的反對者則強調，修法修得太過頭，而且將租金漲幅限制在5%太過誇張。

同時，參議會也通過2024年3月的公投提案，包括對遊民的心理治療補助案，提供近64億元新增1萬床與居住單位，協助改善遊民的心理狀態。紐森對此明快表示，如能通過公投，此舉將是加州近50年來對心理健康體系的最大修正。