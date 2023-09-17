淡化產業風險致天災頻傳 州府提告石油巨頭

加州15日向舊金山高等法院對石油巨擘提起訴訟，被告的包括埃克森美孚等公司。（美聯社）

加州 15日向舊金山高等法院對石油 巨擘提起訴訟，指責這些公司淡化化石燃料帶來的風險。訴訟指控這些能源巨頭的行為造成數百億元損失，並指責他們欺騙公眾。

路透社報導，被告的包括埃克森美孚（Exxon Mobil Corp，XOMN）、殼牌（SHELL）、雪佛蘭（Chevron Crop. ，CVXN）、英國石油公司（BP）和康菲（Conoco Phillips）等。工業貿易集團美國石油協會（American Petroleum Institute）也被列為該案被告。

訴訟稱，這些公司數十年來在氣候變化和化石燃料危險上誤導公眾，要求這些公司幫助與加州極端氣候事件相關恢復工作，包括海平面上升、乾旱和野火，人為造成的氣候變化加劇這些天然災害事件。

過去一年，加州遭遇創紀錄高溫、爆炸性野火、不尋常的暴雨和大雪，威脅該州海岸線的海平面上升等問題，研究稱，由於氣候原因，這些災害有可能更嚴重。這起訴訟便是在這些重創加州經濟，導致居民死亡的氣候事件後提起。

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）說：「幾十年來，石油和天然氣 公司私下都知道真相，意即化石燃料的燃燒會導致氣候變化，但卻向我們灌輸謊言，以犧牲我們的環境作為代價，進一步得到創紀錄利潤，夠了！」加州州長紐森（Gavin Newsom）在X上發文稱，加州正採取行動，追究大型污染者責任。

近年來，美國各州和城市對化石燃料相關產業提起數十起訴訟，廣泛指控包括極端天氣在內，氣候影響造成的危害。加州的案件，增加美國石油和天然氣行業所面臨的法律威脅，迫使化石燃料公司在美國最大經濟體（加州）和主要產油州面前保護自己。

氣候完整中心（Center for Climate Integrity）主席懷爾斯（Richard Wiles）說，加州決定將大型石油公司告上法庭，這是場迅速擴大的法律鬥爭，讓主要污染者對數十年氣候謊言負責。他補充，無論是火災、乾旱、酷熱或海平面上升，加州人一直生活在化石燃料工業造成的氣候緊急狀態中，現在該州正採取果斷行動，讓污染者付出代價。

美國石油協會在給路透社的電子郵件回覆中表示，氣候政策應由國會辯論和決定，而非法院系統。殼牌透過電郵的聲明也回應此觀點，稱「我們認為法庭不是解決氣候變化問題的正確場所。」英國石油公司拒絕置評，雪佛龍和康菲石油公司並未立即回應路透社置評請求，也無法聯繫艾克森美孚公司。