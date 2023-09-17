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租房押金上限最多1個月租金 加州議會通過

編譯廖宜怡／綜合報導
加州通過設定租房押金上限的AB12法案，規定房東最多只能要求房客支付相當於一個月租金的押金。（Getty Images）
加州通過設定租房押金上限的AB12法案，規定房東最多只能要求房客支付相當於一個月租金的押金。（Getty Images）

加州議會14日通過設定租房押金上限的AB12法案，規定房東最多只能要求房客支付相當於一個月租金的押金，讓預算有限的房客終於可以鬆一口氣。這項法案已交給州長紐森（Gavin Newsom）簽署，若獲簽署，法案將從明年7月1日起生效。

加州現行法律規定，房東可以要求租住未附傢俱單位的房客支付兩個月的租金，或租住附傢俱單位的房客支付三個月的租金作為押金，而這筆押金並不包括第一個月的租金。

以舊金山為例，當地兩房公寓目前每月平均租金將近5000元，押金最高可達近1萬5000元，加上第一個月的租金，新租客得先付約2萬元才能入住。

提出這項法案的加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）表示，這項法案將清除民眾獲得住房和負擔住房的一大障礙。

楊馳馬說：「當房客無力支付押金時，他們通常不得不向噬血貸款業者借貸，或者留在原住處。這不僅使房東失去獲得好房客的機會，房客也只能繼續住在擁擠或居住條件不佳的公寓裡。設定押金上限是一項簡單的改變，它將改善加州家庭的住房負擔能力。」

AB12法案將限制房東所能收取的押金金額，無論出租單位是否附傢俱。不過，擁有不超過兩處物業、總出租單位不超過四個的所謂「個人房東」（mom and pop）則不受此限。另外，法案不會限制財產損失超過押金的房東向房客追討損害賠償。

一項分析指出，加州現行的押金限制法是1977年開始生效的，加州住房租金從當時到現在已上漲約673%。美國目前有11個州和華盛頓特區設有租房押金上限。一些房客在法案聽證會上提到他們因租金上漲面臨的困境。

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