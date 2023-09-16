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加州溫室氣體排放量新法 影響5300家企業

編譯胡立宗／綜合報導
新法要求有在加州營運且年營收超過10億元的上市、未上市美國公司，都需向加州申報他們直接與間接造成的溫室氣體排放量，圖為能源公司。（美聯社）
新法要求有在加州營運且年營收超過10億元的上市、未上市美國公司，都需向加州申報他們直接與間接造成的溫室氣體排放量，圖為能源公司。（美聯社）

加州議會12日通過新法案Senate Bill 253（Climate Corporate Data Accountability Act），要求有在加州營運且年營收超過10億元的上市、未上市美國公司，都需向加州申報他們直接與間接造成的溫室氣體排放量。

雖然新法在眾議會獲得48票同意、20票反對，參議會也以27票對8票通過，但具有最後決定權的州長紐森至今仍不願表態，且加州財政廳7月已經公開反對，因為涉及的經費並不在本年度的政府預算中。

聯邦證券交易委員會（SEC）研擬中的申報方案只要求上市公司揭露整體排放量，加州的卻多加了未上市公司。包括加州在內的17州都想要求主要污染者揭露排放量，但加州的更進一步，要求直接、間接的都要公開。因為絕大多數的美國企業都有在加州的營業據點，因此非營利政策團體Cares統計，新法將影響超過5300家企業，包括Walmart、Apple、ExxonMobil、Chevron與Patagonia。

民主黨籍眾議員沃德（Chris Ward）強調，對抗氣候變遷已經迫在眉睫，這項法案才能使大家都更加負責。參與提案的同黨籍參議員威善高（Scott Wiener）也強調，加州藉由新法將能再度引領全美風潮，以實際行動緩解氣候變遷並確保企業透明度。

不過，上下游供應、運送、配銷與垃圾處理的碳排放量，全都包含在內的公開揭露要求，卻也引發業界反彈，代表石化油業、旅館業與農牧業的加州商會（California Chamber of Commerce）就認為新規窒礙難行。

賓州大學Kleinman Center for Energy Policy的氣候經濟學者Danny Cullenward也認為，加州或其他州，以及聯邦的類似法案，未來都可能引發連串的法律爭訟。不過支持相關立法的人士卻認為，法案只是完整揭露的第一步，離完善還遠得很。

加州 氣候變遷 紐森

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