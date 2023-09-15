加州財務長馬世雲 性騷須受審

法官裁定，加州財務長馬世雲必須接受性騷訴訟審判。(美聯社)

法官14日裁定，加州財務長馬世雲(Fiona Ma)需因性騷擾 訴訟受審。一名前高階女性員工指控馬世雲裸露自己進行性騷擾，她卻因拒絕性挑釁而被解雇。

「舊金山 紀事報」報導指出，沙加緬度高等法院法官克魯格(Christopher Krueger)裁決表示，針對原告布萊克維爾(Judith Blackwell)提出指控，若陪審團相信她的說法，馬世雲對她的性騷擾可能將成立。裁決否定了馬世雲提出駁回案件的動議。

法官克魯格表示，布萊克維爾是非裔 ，也可以種族歧視為由提出訴訟。她指控馬世雲發表種族主義言論，並對待非裔員工比其他人更惡劣。不過，法官駁回有關布萊克維爾控訴關於她被解雇是因為報復，並透露，州府財務長辦公室已針對解雇提出充分並獨立的理由。

現年57歲的馬世雲曾任舊金山市議員，隨後在州眾議會與州平稅局任職，2018年被選為財務長。她曾表示計畫於2026年參選副州長。

馬世雲稱布萊克維爾的指控「毫無根據」，表示她拒絕和解此案的提議，並期待「在法庭上揭露真相」。馬世雲發言人馬維利歐(Steve Maviglio)告訴「舊金山紀事報」，如同財務長一再重述，期待這些毫無根據的指控被駁回。

這起訴訟是布萊克維爾於2021年被解雇後提出，指控稱她與馬世雲在旅館與共用出租屋時，馬世雲曾有四次把叫她進入房間，並至少有一次爬上她的床。律師麥考伊(Waukeen McCoy)在訴訟內容寫道：「她多次直接向原告裸露。」稱馬世雲的行為是故意而非偶然，其動作是為了引起原告注意。原告感到不舒服並害怕評論馬世雲的猥褻行為。

在駁回動議中，馬世雲否認指控，表示是布萊克維爾進入她的房間，否認曾觸碰布萊克維爾，四次事件「與性無關」，而是「隨機、獨立事件，不構成性騷擾。」

不過，布萊克維爾認為，陪審團可能會有不同結論。

有關種族偏見，布萊克維爾指稱財務長辦公室無故解雇其他非裔資深主管，並稱馬世雲曾說過「她就讀高中所有非 裔孩子從不交作業。」但馬世雲否認此說法。

克魯格表示，若指控獲得證實，可能會是歧視。但他說，財務長辦公室已提出解雇布萊克維爾的「合法」理由。法官說，有關報復性解雇指控也可能駁回，因布萊克維爾無證據證明她「拒絕馬世雲的任何性挑釁」。