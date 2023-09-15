加州食品禁色素 氣候變遷列課綱

休會前，加州議會法案清倉。（美聯社）

加州 議會在14日（周四）休會前，議員照例在最後一刻趕工清倉，13日又通過多項修正案，涉及食品添加物禁用，與企業氣候變遷 風險備案。

眾議員加布爾（Jesse Gabriel）發起的Assembly Bill 418修正案，最後禁用四項食品化學添加物，赤蘚紅（Red Dye No. 3）、溴酸鉀（Potassium Bromate）、溴化植物油（Brominated Vegetable Oil）與丙酯（Propyl Paraben）。涉及Skittles的二氧化鈦（Titanium Dioxide），參議院討論時剔除。

加布爾強調，歐盟與很多國家都已經禁止這些添加物，因為科學研究發現它們對人體有害，可能引發癌症，美國至今仍不禁用實在不可思議，而且修正條文只是要求製造商更換配方，而不是禁售相關產品。本案生效日為2027年。

氣候變遷方面有兩案：第一個是要求年度營收在5億元以上的企業揭露它們所面臨的氣候威脅，與風險處理備案。起草參議員史丹（Henry Stern）原意是要企業提供必要資訊給政府與民間投資人，不過幾經折衝，新規實施時間由2024年改為2026年，每年提交一次，也改為每兩年提交一次。

第二是要求一年級至高中的課綱增加氣候變遷課程，內容應該包括發生原因、緩解方法與適應方式，不過修正案仍須眾議會同意。支持這認為，義大利 與紐西蘭都已實施類似課綱，因此加州學校也該教授。