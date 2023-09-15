我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

花園打造防火圈 不怕加州山火來襲

編譯胡立宗／綜合報導
依照防火造景建成的庭園。（取自Ready for Wildfire網站）
依照防火造景建成的庭園。（取自Ready for Wildfire網站）

夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納（Lahaina），相信許多加州人心有戚戚焉。奇蹟的是，一棟位於Front Street 271號的百年老屋卻絲毫未損，在一片灰燼中的鮮紅屋頂特別顯眼，一度讓人以為又是惡搞。但是屋主Millikin夫婦受訪時說，他們買下時屋子已經年久失修，在翻修時將屋頂由瀝青換成了金屬，房屋四周還鋪上了河石，定期清理落葉。這三點看似平凡無奇，但在防火專家眼中，正是老屋能夠躲過一劫的關鍵。

加州人可能還記得2014年Cocos山火時，聖地牙哥縣的聖馬科斯（San Marcos）也曾經出現同樣的奇蹟，周圍的山坡全是灰燼，但山腰上的房舍卻安然無恙。加州森林暨消防廳（California Department of Forestry and Fire Protection）指出，這棟房舍之所以能夠逃過一劫，正在於庭院的整理，與防火牆的隔離。

沒有防火牆的房舍，最好依照森林消防廳的建議，在屋外規畫成三層防火圈：

1. 0呎-5呎：完全不種任何植物，地面最好鋪上石礫或磚頭，目的在於防範風把灰燼吹到靠近房屋之處、引發更大傷害。

2. 5呎-30呎：枯死的植物盡快移除，修剪過的樹木彼此至少間隔10呎。

3. 20呎-100呎：草不能超於4吋，灌木喬木之間水平、垂直都要保持間距，落葉等易燃物最高不應超過3吋，如要堆放木材最好在離家110呎外。

致力防止加州山火災損的基金會「Ready for Wildfire」，其網站介紹造景（landscaping）又能防火（firescaping）的關鍵：

1.選擇耐火植物：本身葉片就富含水分的萱草（daylily）、毛地黃（foxglove）、紅枝山茱萸（red twig dogwood）、藍色接骨木（blue elderberry），避免蠟多、油多、脂多的植物，如球蘭（hoya）、向日葵（sunflower）以及松樹。

此外，定期澆水也很重要，乾枯的植物比綠油油的植物更容易引火上身。

2.防火建材：屋頂避免用木板或瀝青瓦（shingle），除了不耐熱，融化後坍進屋內還會引發更大災禍，最好是將材質換成金屬、黏土或瓦片。另外定期清理屋頂的樹葉、樹枝也很重要。

牆壁一樣也要避用易燃材質，能夠有加州消防認證的防火證明（ignition resistant）更好，灰泥、纖維水泥、防火木板都不錯，同時更要注意，牆壁與屋頂間的縫隙也要使用防火填充物補實。

房屋的防火規畫。（Quartz製圖，資料來自加州森林防火局）
房屋的防火規畫。（Quartz製圖，資料來自加州森林防火局）

加州 山火 夏威夷州

上一則

加州食品禁色素 氣候變遷列課綱

下一則

蒙市槍案改編舞台劇 明年演出

延伸閱讀

面臨15億預算赤字 加州州大將每年漲學費6%

面臨15億預算赤字 加州州大將每年漲學費6%
加州州大漲學費 5年後增3成 衝擊一般家庭

加州州大漲學費 5年後增3成 衝擊一般家庭
控教師、學校 灣區掀性虐訴訟潮 半年達52起

控教師、學校 灣區掀性虐訴訟潮 半年達52起
祭孔大典接軌主流 發揚華裔尊師重道

祭孔大典接軌主流 發揚華裔尊師重道
伊尼斯 明年1月出任洛州大校長

伊尼斯 明年1月出任洛州大校長
氣候變遷 華人購屋 避開洪水、極端溫度、山火、颶風、乾旱等風險

氣候變遷 華人購屋 避開洪水、極端溫度、山火、颶風、乾旱等風險

熱門新聞

房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

2023-09-10 19:38
梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45
嫌疑人得手後迅速逃跑。（目擊者視頻）

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

2023-09-11 15:04
南加兩名男子跟蹤一名購物者途中被捕。（ABC）

奢侈品店購物被跟蹤 南加爾灣住屋遭洗劫超10萬

2023-09-12 16:20
VIP按摩店網站的圖片，標語「紳士特別按摩服務」，配有性感女生照片。（VIP按摩店網站）

兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店

2023-09-11 21:23
胡正國強調，華人父母在考慮遺產繼承問題時應了解潛在風險點，提前進行規劃以確保財產按自己希望的方式分配。（記者趙健／攝影）

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

2023-09-12 02:18

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點