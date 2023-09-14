州議會允年滿21歲可隱藏持槍 前提不能有前科

加州議會12日通過新槍枝管制法，除了提高隱藏持槍證申請人年齡至21歲，還增加了其他限制。（美聯社）

為了挑戰保守派多數的聯邦最高法院極限，加州 議會12日通過了一項允許年滿21歲民眾隱藏持槍（concealed carry）但附帶條件的新槍枝管制法。

加州參議會12日以28比8的投票 結果，批准了參議員波坦提諾（Anthony Portantino）提出的SB2隱藏持槍法案。這項法案允許年滿21歲的民眾在公共場所隱藏持槍，前題是他們不能有嚴重的犯罪前科、必須完成槍枝使用訓練、不能帶槍到敏感地區，例如學校、公園、遊樂場和銀行。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）和檢察長邦塔（Rob Bonta）都是這項法案的共同提案人。法案若獲紐森簽署，將從明年1月起生效。

加州法律要求，除了執法人員，個人在申請隱藏持槍證時，必須提出有特殊的自衛需求。隱藏持槍證在農村地區很容易取得，但在大城市很難取得。

聯邦最高法院6月22日裁定，紐約州一項類似的法律侵犯了憲法規定的攜帶武器權利。這項裁決雖未完全推翻加州的槍枝管制法，但激起加州官員和倡導控槍人士制定可以滿足最高法院要求的新限制。加州上訴法院上個月裁定，加州仍然有權力要求隱藏持槍證申請人必須具有「良好的道德人格」。

SB2法案將隱藏持槍證申請資格從18歲提高到21歲，同時要求申請者不得有嚴重犯罪前科、沒有濫用毒品的問題、已完成至少8小時的槍枝使用訓練課程等。

SB2法案也將維持加州現行的禁令，禁止被法院認定曾威脅或暴力對待配偶或伴侶的人持有槍枝。

儘管SB2法案允許持證者在公共街道或人行道攜帶槍枝，但許多特定地區都被列為禁槍區，包括學校、公園、遊樂場、政府大樓、醫療院所、公共交通站、體育場館、銀行、監獄、宗教機構、投票站和任何銷售酒精飲品的地方。

除了SB2法案，紐森還提出一項美國憲法修正案，要求將購買槍枝的年齡提高到21歲、調查購槍人背景、禁止銷售所謂的攻擊性武器（例如無需重新填裝子彈就可不斷射擊的半自動槍枝）。

不過，反對這項法案的杜拉瑞縣（Tulare County）縣警局局長、也是加州縣警協會（California State Sheriffs’ Association）會長的布德羅（Mike Boudreaux）表示，SB2法案對合法持槍者加諸了更多限制，只會讓官員花更多時間和資源進行背景調查，實際上並不會改善公共安全。