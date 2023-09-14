尚在研議 州府暫不禁員工使用Tiktok

加州禁止官方使用TikTok的SB 74法案暫時擱置。(Getty Images)

加州 今年不會加入其他30州與聯邦政府，禁止於州府員工手機與其他裝備上下載Tiktok（即海外版抖音）運用程式。最新發展顯示，州議會休會前，代表納帕地區的民主黨州參議員 多德 (Bill Dodd) 與代表聖地牙哥的共和黨州參議員瓊斯 (Brian Jones) 所提的SB 74法案將暫遭擱置。

SB 74法案禁止官方使用的電子裝備下載Tiktok與其他「高危險性」的應用程式，州府員工仍可於其私人工具上用這些應用程式。然而根據目前法案內容，州議會、州長、副州長、加州檢察長、州務卿、司法機構，加大體系以及加州州大體系等，不受目前法案內容影響。

SB 74原在參、眾兩會輕易過關。州參議會於今年5月以40-0全票通過。然而目前這項法案將等到2024年才有再次審議機會。

多德表示，紐森 州長日前頒布行政命令，指出對人工智能與網路安全進行深入研究。研究結果出爐前，SB 74法案將暫時擱置。他對CalMatters 媒體說，紐森辦公室有權簽署通過或否決法案，如果研究結果發現法案內容不適當的話，當然可以否決。

加州州府目前調查州府裝備使用Tiktok程式的安全性。此外加州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 參與全國性調查Tiktok對年輕人心智健康產生的影響。

拜登總統於去年12月間簽署法令，禁止聯邦員工於其政府手機上使用Tiktok。此外至少有30個州政府擔心中國政府會採用Tiktok程式監探美國。蒙大拿州 (Montana) 州甚至試圖全面禁用Tiktok。

然有人批評美國針對中國社交媒體公司採取禁令是否公允。國會今年3月對Tiktok執行長展開公聽會時，亞裔促進正義 (Asian Americans Advancing Justice) 發文評論稱，Tiktok母公司所在地與其管轄權可能有關，然而過於強調其母公司所處環境，可能會移轉所須注意的重點，其中包括社交媒體必須回覆的缺乏透明性與社會責任等。

評論中同時指出，Tiktok與許多其他自由下載的運用程式從其用戶收集資訊，問題重大，與私人權益有關。然於查詢公司政策、保障私人權益、批評某一政府的人權問題時，仍可設法避免種族偏見辭令。

Tiktok已發文形容其程式設備的安全設備，同時強調法案必須修正為包括各種娛樂性與社交媒體程式在內。