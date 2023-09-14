蘇拉諾縣「永恆加州」開發案 民調：逾8成人認住不起

蘇拉諾縣「永恆加州」開發案民調結果出爐。（美聯社）

數百萬棵橄欖樹和 「一片新的橡樹林」、在太陽能電池板下放牧的綿羊、小聯盟足球 隊和棒球隊的體育場、步行即可到達的大型企業、吸引全國知名表演團體的表演藝術中心，這些都是 「永恆加州 」（California Forever）背後的科技大亨們公布的一項民意調查所預示的一些誘人的可能性。「永恆加州 」倡議在蘇拉諾縣（Solano County）費爾菲德（Fairfield）和里約維斯塔（Rio Vista）之間的5萬畝農業用地上建設一座新城。

這項民調 是對蘇拉諾縣居民在夏季進行的1400次訪談的結果。民調詢問了蘇拉諾縣是否走在正確的道路上、該縣面臨的首要問題以及從住房、學校到稅收等方方面面的問題。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），這項誤差範圍在3.5%到4%之間的民意調查發現，81%的家長認為他們的孩子「長大後將無力在目前的社區生活」，遊民和犯罪這兩個問題並列成為該縣面臨的 「最重要問題」。47%的受訪者將其中一個問題列為第一位，其次是高昂的住房成本，26%的受訪者認為這是該縣面臨的最關鍵問題。

Flannery Associates集團花了五年時間和8億多元併購了蘇拉諾縣東部的數萬畝土地。這片土地大部分是農田，從特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）一直延伸到沙加緬度河。該集團表示將在這片土地上建設一到三個城市，但必須同時獲得蘇拉諾縣選民和縣議會的批准。

該組織表示，它致力於創造高薪工作、在步行街區建造可負擔得起的中產階級住房、綠色太陽能，同時創造 「大量稅收，以幫助該縣為減少犯罪和解決無家可歸者問題提供資金」。新城將擁有太陽能農場、保護生態環境的開放空間和農業。

蘇拉諾縣農業局執行主任希普利（Lisa Shipley）認為為這個項目的公關宣傳 「光鮮亮麗」，但卻沒有具體說明可能建造什麽樣的住房、住房的位置、人們如何出行、在哪裡工作和上學、水從哪裏來。

前蘇拉諾縣議員克羅姆（Duane Kromm）一直在努力維護該縣的「按序增長」倡議（Orderly Growth Measure），該倡議將發展限制在該縣的七個城市，而不是非建制（unincorporated）的農業用地。

他說：「這些問題讓他們看起來很好，聽起來很有道理，但對他們真正打算做什麽卻一無所知。我們不知道當選民面前擺著真正的問題而不是公關的花言巧語時，他們會做出怎樣的反應。」