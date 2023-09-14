富比世最佳雇主 輝達、谷歌上榜 加州理工學院登龍頭
丕優研究中心（Pew Research Center）一項調查顯示，美國大約只有一半的勞工表示他們對自己的工作感到極為或十分滿意，工作滿意度通常與薪酬有關，收入較高的勞工往往比收入較低的勞工較喜歡自己的工作狀況。不過，整體而言，在工作是否快樂這方面仍有很大的進步空間。
丕優社會趨勢研究主任派克（Kim Parker）說：「我們發現，勞工在工作體驗方面存在一個有趣的不一致現象。大部分勞工表示，他們非常滿意工作上的人際關係，但對自己的薪資和晉升機會並不滿意。」
富比世雜誌（Forbes）最近公布了第五屆年度美國各州最佳雇主排行榜（America's Best Employers By State），這個榜單的目的並非為了選出美國最好的雇主，而是為了深入了解哪些企業是較能觸動勞工共鳴的選擇。
富比世與市場調查公司Statista合作，對全美50個州和哥倫比亞特區員工總人數超過500人的企業進行調查，共有7萬人受訪。受訪者被問到是否會向其他人推薦自己的公司、並根據工作條件、多元性、薪酬待遇、發展潛力、公司形象來評估他們的雇主，受訪者也對其他公司做出了評估。
富比世指出，各州排行榜上的企業數目，會因企業和勞動力規模不同而異，有269家企業不只出現在一個排行榜上，例如蘋果和摩根大通。
以下是本屆加州最佳雇主排行榜前15名得主：
1. 加州理工學院（Caltech）
2. 谷歌
3. 洛杉磯加大醫院（UCLA Health）
4. 史丹福大學
5. DexCom
6. In-N-Out漢堡
7. 戴維斯加大
8. 微軟
9. 舊金山縣市政府
10. 中加州社區醫療中心（Community Medical Centers - Central California）
11. NVIDIA輝達
12. 聖地牙哥加大
13. Workday
14. Capital Group Companies
15. 戴維斯加大醫院
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