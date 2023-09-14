富比世最佳雇主 輝達、谷歌上榜 加州理工學院登龍頭

富比世公布年度美國最佳雇主排行榜，台裔企業家黃仁勳創辦的NVIDIA榜上有名。（美聯社）

丕優研究中心（Pew Research Center）一項調查顯示，美國大約只有一半的勞工 表示他們對自己的工作感到極為或十分滿意，工作滿意度通常與薪酬有關，收入較高的勞工往往比收入較低的勞工較喜歡自己的工作狀況。不過，整體而言，在工作是否快樂這方面仍有很大的進步空間。

丕優社會趨勢研究主任派克（Kim Parker）說：「我們發現，勞工在工作體驗方面存在一個有趣的不一致現象。大部分勞工表示，他們非常滿意工作上的人際關係，但對自己的薪資和晉升機會並不滿意。」

富比世 雜誌（Forbes）最近公布了第五屆年度美國各州最佳雇主排行榜（America's Best Employers By State），這個榜單的目的並非為了選出美國最好的雇主，而是為了深入了解哪些企業是較能觸動勞工共鳴的選擇。

富比世與市場調查公司Statista合作，對全美50個州和哥倫比亞特區員工總人數超過500人的企業進行調查，共有7萬人受訪。受訪者被問到是否會向其他人推薦自己的公司、並根據工作條件、多元性、薪酬待遇、發展潛力、公司形象來評估他們的雇主，受訪者也對其他公司做出了評估。

富比世指出，各州排行榜上的企業數目，會因企業和勞動力規模不同而異，有269家企業不只出現在一個排行榜上，例如蘋果和摩根大通。

以下是本屆加州 最佳雇主排行榜前15名得主：

1. 加州理工學院（Caltech）

2. 谷歌

3. 洛杉磯加大醫院（UCLA Health）

4. 史丹福大學

5. DexCom

6. In-N-Out漢堡

7. 戴維斯加大

8. 微軟

9. 舊金山縣市政府

10. 中加州社區醫療中心（Community Medical Centers - Central California）

11. NVIDIA輝達

12. 聖地牙哥加大

13. Workday

14. Capital Group Companies

15. 戴維斯加大醫院