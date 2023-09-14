我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

富比世最佳雇主 輝達、谷歌上榜 加州理工學院登龍頭

編譯廖宜怡／綜合報導
富比世公布年度美國最佳雇主排行榜，台裔企業家黃仁勳創辦的NVIDIA榜上有名。（美聯社）
富比世公布年度美國最佳雇主排行榜，台裔企業家黃仁勳創辦的NVIDIA榜上有名。（美聯社）

丕優研究中心（Pew Research Center）一項調查顯示，美國大約只有一半的勞工表示他們對自己的工作感到極為或十分滿意，工作滿意度通常與薪酬有關，收入較高的勞工往往比收入較低的勞工較喜歡自己的工作狀況。不過，整體而言，在工作是否快樂這方面仍有很大的進步空間。

丕優社會趨勢研究主任派克（Kim Parker）說：「我們發現，勞工在工作體驗方面存在一個有趣的不一致現象。大部分勞工表示，他們非常滿意工作上的人際關係，但對自己的薪資和晉升機會並不滿意。」

富比世雜誌（Forbes）最近公布了第五屆年度美國各州最佳雇主排行榜（America's Best Employers By State），這個榜單的目的並非為了選出美國最好的雇主，而是為了深入了解哪些企業是較能觸動勞工共鳴的選擇。

富比世與市場調查公司Statista合作，對全美50個州和哥倫比亞特區員工總人數超過500人的企業進行調查，共有7萬人受訪。受訪者被問到是否會向其他人推薦自己的公司、並根據工作條件、多元性、薪酬待遇、發展潛力、公司形象來評估他們的雇主，受訪者也對其他公司做出了評估。

富比世指出，各州排行榜上的企業數目，會因企業和勞動力規模不同而異，有269家企業不只出現在一個排行榜上，例如蘋果和摩根大通。

以下是本屆加州最佳雇主排行榜前15名得主：

1. 加州理工學院（Caltech）

2. 谷歌

3. 洛杉磯加大醫院（UCLA Health）

4. 史丹福大學

5. DexCom

6. In-N-Out漢堡

7. 戴維斯加大

8. 微軟

9. 舊金山縣市政府

10. 中加州社區醫療中心（Community Medical Centers - Central California）

11. NVIDIA輝達

12. 聖地牙哥加大

13. Workday

14. Capital Group Companies

15. 戴維斯加大醫院

勞工 加州 富比世

上一則

洛城瓦斯洩漏案 UCLA要調查

下一則

南加小台北華商一周兩被盜 無奈貼「收銀機沒錢」

延伸閱讀

聯邦貿易委員會提醒 5類流行騙局要小心

聯邦貿易委員會提醒 5類流行騙局要小心
經濟疲弱 北京辦公樓第2季空置率創13年新高

經濟疲弱 北京辦公樓第2季空置率創13年新高
15.8億兆彩頭獎 佛州1注獨中 彩券史上第3高、兆彩最高

15.8億兆彩頭獎 佛州1注獨中 彩券史上第3高、兆彩最高
加大秋季班錄取 加州申請者人數創歷史新高

加大秋季班錄取 加州申請者人數創歷史新高
NBA／湖人天價續約戴維斯 總經理：他想當球隊領導者

NBA／湖人天價續約戴維斯 總經理：他想當球隊領導者
NBA／3年1.86億 戴維斯頂薪續約湖人 年均薪超車布朗

NBA／3年1.86億 戴維斯頂薪續約湖人 年均薪超車布朗

熱門新聞

房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

2023-09-10 19:38
梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45
嫌疑人得手後迅速逃跑。（目擊者視頻）

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

2023-09-11 15:04
南加兩名男子跟蹤一名購物者途中被捕。（ABC）

奢侈品店購物被跟蹤 南加爾灣住屋遭洗劫超10萬

2023-09-12 16:20
VIP按摩店網站的圖片，標語「紳士特別按摩服務」，配有性感女生照片。（VIP按摩店網站）

兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店

2023-09-11 21:23
胡正國強調，華人父母在考慮遺產繼承問題時應了解潛在風險點，提前進行規劃以確保財產按自己希望的方式分配。（記者趙健／攝影）

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

2023-09-12 02:18

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢