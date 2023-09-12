范士丹若辭 被排除任命 芭芭拉李失望

宣布角逐2024年加州聯邦參議員的芭芭拉李。（取自聯邦眾議員網頁）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，代表加州民主黨 籍聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）10日抨擊加州州長紐森（Gavin Newsom）日前言論。紐森稱一旦現任加州民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）在任期屆滿前辭職，他將任命一位非裔 女性，但不會任命競選該席位者。這意味著宣布角逐范士丹席位的芭芭拉李，將無法獲得任命。

范士丹已宣布2024年不競選連任，本身為非裔的芭芭拉李將角逐其留下的空缺，但范士丹因健康問題缺席參議院，引發人們對其是否能完成任期的疑慮。

李在10日聲明中說，「我對州長的言論感到不安。非裔女性帶領民主黨一次又一次選舉中獲得勝利。聯邦參議院迫切需要非裔女性觀點，且需幾個月以上時間。」她補充，「若州長信守承諾，任命非裔女性進入參議院，那麼加州人應該有最合適的人選，而不是象徵性的。」

紐森日前在NBC電視台「會見媒體」節目上重申，若需任命繼任者，他會選擇一位非裔女性。他坦言不想任命繼承者，因「對辛苦工作的民主黨人不公平」，但他說，若有必要還是會這樣做。

若李贏得選舉，將成為唯一一位在任的非裔女性參議員，也是史上第三位當選的參議員，前一位在任的非裔女性參議員，是現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

除李之外，角逐范士丹席位的還有加州眾議員謝安達（Adam Schiff）和波特（Katie Porter）。