我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

范士丹若辭 被排除任命 芭芭拉李失望

編譯陳盈霖／綜合外電報導
宣布角逐2024年加州聯邦參議員的芭芭拉李。（取自聯邦眾議員網頁）
宣布角逐2024年加州聯邦參議員的芭芭拉李。（取自聯邦眾議員網頁）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，代表加州民主黨籍聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）10日抨擊加州州長紐森（Gavin Newsom）日前言論。紐森稱一旦現任加州民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）在任期屆滿前辭職，他將任命一位非裔女性，但不會任命競選該席位者。這意味著宣布角逐范士丹席位的芭芭拉李，將無法獲得任命。

范士丹已宣布2024年不競選連任，本身為非裔的芭芭拉李將角逐其留下的空缺，但范士丹因健康問題缺席參議院，引發人們對其是否能完成任期的疑慮。

李在10日聲明中說，「我對州長的言論感到不安。非裔女性帶領民主黨一次又一次選舉中獲得勝利。聯邦參議院迫切需要非裔女性觀點，且需幾個月以上時間。」她補充，「若州長信守承諾，任命非裔女性進入參議院，那麼加州人應該有最合適的人選，而不是象徵性的。」

紐森日前在NBC電視台「會見媒體」節目上重申，若需任命繼任者，他會選擇一位非裔女性。他坦言不想任命繼承者，因「對辛苦工作的民主黨人不公平」，但他說，若有必要還是會這樣做。

若李贏得選舉，將成為唯一一位在任的非裔女性參議員，也是史上第三位當選的參議員，前一位在任的非裔女性參議員，是現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

除李之外，角逐范士丹席位的還有加州眾議員謝安達（Adam Schiff）和波特（Katie Porter）。

非裔 加州 民主黨

上一則

南加10.8億勁球頭獎 仍無人認領

下一則

哈利王子不在身旁 梅根自己開車現身美西速食店

延伸閱讀

天然迷幻藥合法化 加州眾議會通過 反毒組織促紐森行使否決權

天然迷幻藥合法化 加州眾議會通過 反毒組織促紐森行使否決權
洛城新語／維持核電 加州面臨抉擇

洛城新語／維持核電 加州面臨抉擇
維持核電 加州面臨抉擇

維持核電 加州面臨抉擇
角逐民主黨總統提名？加州州長：別猜了，拜登不選也會是賀錦麗上

角逐民主黨總統提名？加州州長：別猜了，拜登不選也會是賀錦麗上
紐森打擊芬太尼走私 邊境增國民兵

紐森打擊芬太尼走私 邊境增國民兵
亡夫遺產爭議 范士丹：委託女兒處理 家務事無關參議院

亡夫遺產爭議 范士丹：委託女兒處理 家務事無關參議院

熱門新聞

特價戴森空氣淨化器被藏在了貨架的最裡端。（受訪者提供）

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

2023-09-06 21:21
房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

2023-09-10 19:38
嫌疑人得手後迅速逃跑。（目擊者視頻）

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

2023-09-11 15:04
這棟名為「 Palazzo di Vista 」的豪宅掛牌價曾高達8777萬7777元，共有七間臥室和11間衛浴。（aaronkirma.com）

20億勁球得主 再砸4500萬購南加豪宅

2023-09-07 15:35
華女張小姐近期四處淘寶，用十分低廉的價格，就將房屋改造得十分溫馨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱單價10元 華人這樣改造ADU省錢又有設計感

2023-09-07 19:41
洛杉磯加大在富比世公布的全美最佳大學中，排名第七。（取自洛杉磯加大）

富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十

2023-09-06 02:19

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬