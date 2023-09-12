私密景點／加州也有藍眼淚 出海看更動人

大索爾的藍眼淚。（取自國家地理頻道YouTube影片）

近岸水域偶爾會出現「藍眼淚」，英文稱之為「bioluminescent wave」，因為水中的發光藻增生，導致沖向岸邊的海浪閃現藍色螢光。藍眼淚一般出現在熱帶與亞熱帶地區，但是加州 得天獨厚，從南到北每年的夏末秋初都有機會看到藍眼淚，因此最近的夜晚不妨到曾經出現過藍眼淚的地方碰碰運氣。

台灣馬祖的藍眼淚，近年來經常吸引追淚客。（報系資料照片）

藍眼淚的幕後推手之一是夜光藻（dinoflagellate algae），牠們無毒，但是皮膚直接接觸可能引發海藻皮膚炎，症狀為紅癢、水泡、眼睛腫脹，想要拍與藍光共舞的美照前可得想好。另一種則是多邊膝溝藻（Lingulodinium polyedra），牠們可就是惡名昭彰了，雖然晚上會發出藍光，但白天可是紅紅一片，近年來困擾加州海域的藻華，又稱red tides，就是牠們造成的，許多海洋生物因此遭殃。

南加 的橙縣紀事報8月底指出，藍眼淚已經開始出現在南加海邊，北起范杜拉縣的奧克斯納（Oxnard），洛杉磯縣馬里布（Malibu）、橙縣的新港灘（Newport Beach）與拉古那灘（Laguna Beach），南至聖地牙哥的海邊都有機會看到。不過，溫度、風向、海流對藍眼淚的影響很大，雖然當地曾經出現過藍眼淚，但也不是每晚都會出現，能碰到純屬運氣。

灣區 媒體KQED則說，當地看藍眼淚還多了一個選項，划獨木舟出海，比在岸邊看更為動人。灣區曾經出現過藍眼淚的地方除了馬連縣的Tomales Bay，聖塔克魯茲縣蒙特瑞灣（Monterey Bay）的各個海灘也都出現過。大索爾（Big Sur）比克斯比大橋（Bixby Bridge）一帶也曾被國家地理頻道拍到藍眼淚，有興趣的不妨到YouTube平台觀賞，youtube.com/watch?v=g-zN7SrB-U0。