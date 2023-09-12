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達協議 加州速食店最低時薪明年調至20元

編譯組／11日綜合報導
加州與速食業者達成協議，紐森辦公室稱協議「對員工及業主都是雙贏」。(Getty Images)
加州與速食業者達成協議，紐森辦公室稱協議「對員工及業主都是雙贏」。(Getty Images)

根據加州委員會與速食店業者11日達成協議，加州數十萬速食店員工最低時薪將於明年提高至20元，並改善他們的工作條件。速食業者也正在撤回有關阻止進一步改變員工福利的公投表決。

「舊金山紀事報」報導，速食工會與業者在州長紐森協助下，談判達成協議。紐森去年簽署法案、今年將速食業員工時薪提高至22元、並成立一個委員會，有權要求改善工作條件並進一步提高薪資。不過，速食業者很快收集到足夠簽名進行公投，並將法案推遲至2024年11月、屆時選民將投票決定該法案是否生效。

根據雙方協議內容，最低薪資將於明年4月上漲至20元，並可由委員會決定每年時薪最高調高3.5%直至2029年。委員會由九名代表組成，包括四名員工代表與四名業者。第九名委員則為州官員選出。

這些包含在AB1228新立法中的規定、由巴沙迪納(Pasadena)民主黨眾議員霍頓(Chris Holden)提出，加州立法人士必須於14日截止日期之前、通過法案。

先前的法案允許委員會下令改善工作條件。但新協議指出，其僅能向州勞工官員提出改善建議。AB1228法案較早版本是由連鎖餐廳母公司擔負違規法律責任；但在新版本中，僅有當地業主須承擔責任。

工會領袖惠爾塔(David Huerta)表示，AB1228法案為速食業員工清理道路，開始進行急需的政策改善，為加州超過50萬名速食業員工，提供發言權與結構性權益，確保連鎖業者、員工、州府等共同在談判桌上討論。紐森辦公室發言人史塔克(Alex Stack)稱，協議「對員工及業主都是雙贏」，並表示州長期待將其簽署成為法律。

加州有超過3萬家速食店、雇用超過55萬7000名員工。勞工組織表示，速食業員工時薪比其他產業同性質服務人員時薪少了3元。勞工權益倡議人士表示，有三分之二速食業員工是女性，近80%是有色人種。

根據柏克萊加大與伊利諾大學研究人員最近調查，在全國範圍內，在家庭成員有人從事速食業工作者的家庭中，有五分之一的家庭、收入低於聯邦貧窮線。

加州 紐森 勞工

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