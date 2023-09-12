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范士丹若辭 州長紐森將請非參選人暫代

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州州長紐森日前上NBC會見媒體節目中稱，若范士丹在大選前辭職，將對該職位進行臨時任命。（NBC)
加州州長紐森日前上NBC會見媒體節目中稱，若范士丹在大選前辭職，將對該職位進行臨時任命。（NBC)

NBC電視台報導，惡化的健康狀況，及圍繞已故丈夫數百萬遺產的家庭糾紛，再次引發人們對加州90歲聯邦參議員范士丹（Dianne Feistein）是否能做滿最後任期的質疑。僅管范士丹拒絕辭職，然加州州長紐森（Gavin Newsom）日前在接受NBC「會見媒體」（Meet the Press）採訪時表示，若范士丹在任期屆滿前辭職，該席位提早空缺，他將用「臨時任命」的方式，任命他人代理該職位。

這一決定可能對宣布角逐范士丹席位的聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）造成打擊，因為一直以來，她一直是外界認為紐森填補范士丹潛在空缺的首選。然目前她在民意調查中落後知名度更高，資金更充裕的其他兩位欲角逐同席位的同黨對手，聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）和波特（Katie Porter）。

紐森在節目中說「我不想再進行初選，距離初選只有幾個月時間，我不想打破這種平衡，這對辛苦工作的民主黨人來說不公平。」

芭芭拉李、謝安達和波特在明年3月5日民主黨初選前，陷入一場備受矚目的戰鬥，屆時兩黨得票最高的兩名候選人將進入11月大選。有鑒於加州的黨派傾向，最後進入大選的兩人，都可能為民主黨人。

柏克萊加大政府研究所日前公布一項民調顯示，謝安達和波特支持率分別為20%和17%，李落後，只獲7%選民支  持，另有三分之一人尚未決定。

民調顯示，加州人希望范士丹下台，但紐森替其盟友辯護，承認儘管她不在如過去活躍，但辦公室工作人員會處理她大部分工作量。

加州選民以51%比25%，希望紐森任命一位準備好競選整個任期的人，64%人表示，希望紐森任命一位準備好在2024年競選完整任期的人。

紐森 加州 波特

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