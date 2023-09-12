新冠再起 快篩劑過期仍可用

新冠試劑過期仍然可用。（美聯社）

新冠疫情 再起，全美新增病例都在增加，許多人出現症狀時，可能會想起家裡某處還有以前沒用的試劑。專家建議，就算包裝上的有效日期（expiration date）已經過了，但是過期試劑不代表沒有效力，只是效力會降低，不過使用時記得兩個原則：

一，不論何種變型，感染的源頭還是同樣的核殼蛋白，因此舊試劑一樣可以篩檢新變種；

二，「過期」試劑如果呈現陽性反應，那多半代表你已經感染了，但陰性結果的可信度就沒那麼高，最好等幾天再幾次快篩。

過了有效日期就一定沒用？ABC News訪問各方專家後指出兩點：第一，有效日期多半是指出廠後的四至六個月，但是疫情早期欠缺實證資料，因此效期認定偏短，聯邦食藥局（FDA ）近來已經延長有效日期，因此最好確定試劑的批號（lot number），然後上FDA網站確認效期是否延長（fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/home-otc-covid-19-diagnostic-tests#list）。

另外，在急切想要知道自己是否感染時，例如要去見長者或免疫力差的朋友前，過期試劑還是能提供有限度的保證，畢竟「有測絕對比沒測好」。特別是，新的變種只是代表病毒的棘蛋白（spike protein）出現變化，侵入人體細胞的能力增強，但是傳染新冠的核殼蛋白（nucleocapsid protein）還是一樣的，因此舊的或「過期」試劑，還是能辨識新冠病毒的核殼蛋白，所以出現陽性反應，感染機率還是接近百分之百。

但是過期試劑的毛病是，因為抗體活性變低，因此偽陰性的機率大增，就算出現陰性反應，也別太安心，買到新試劑再測一次，或是過兩三天再測更為保險。專家說，人們對新冠快篩的錯誤認知是，認定一旦感染，快篩結果就「應該」是陽性，但是新冠是有潛伏期的，就算出現症狀，但體內的病毒濃度還沒有高到試劑能夠測出的水平，因此聯邦疾病防治中心 （CDC）建議與確診病人或高風險群接觸後滿五天，才做第一次快篩，但就算是陰性也別放心，隔48小時做第二次快篩，再48小時再做第三次快篩，三次皆為陰性才能安心。

至於那些「過期」試劑不應該用，專家指出，最明顯的一點就是結果異常，包括試劑液體出現混濁，或是第一條線根本就沒出現，這些試劑通常已經失效了，最多只能做安心的，知道自己有沒有陽性反應，因為過期、失效試劑的陽性反應多半還是真的。