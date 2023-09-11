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全美首創 加州明年起將8月定為「跨性別歷史月」

編譯陳盈霖／綜合外電報導
舊金山民主黨籍加州眾議員哈尼起草，加州眾議會通過8月為跨性別歷史月。（FOX 40）
舊金山民主黨籍加州眾議員哈尼起草，加州眾議會通過8月為跨性別歷史月。（FOX 40）

FOX電視台報導，加州眾議會日前通過決議，自2024年開始，將8月定為「跨性別歷史月」（Transgender History Month），成為全美史上第一個採取此行動的州。

起草該決議的舊金山民主黨籍加州眾議員哈尼（Matt Haney）說，「我相信身為加州人，我們反對跨性別議程最有利的防禦就是說實話。讓我們說出變性人生活真相，弘揚變性加州人的歷史，他們在我們偉大的州留下印記。」

議會此決定，正值加州學校性別政策引發一系列憤怒之際，包括加州檢察長邦塔（Rob Bonta）對奇諾谷學區（Chino Calley USD）教委會提起訴訟，要求「立即停止執行」其強制性別身分披露政策。一名法官於本月6日作出裁決，暫時阻止該學區執行該政策。

跨性別歷史月在表彰跨性別群體的貢獻和歷史，希望一些人支持此想法，提高人們對跨性別群體生活經歷的認識。代表舊金山的加州參議員馬宏尼（Honey Mahogany）表示，許多人仍不了解變性人真實生活與經歷，即使在加州亦然。「我們可通過覺醒、教育和外展宣導等方式做出改變，我相信加州設立跨性別歷史月，是我們實現此目標的方式之一。」

跨性別歷史月決議通過，也是在新成立的激進組織「保護加州兒童」Protect Kids California），向加州提出三項2024年交付選民投票，與跨性別兒童相關提案請願書之後。其中一項提案意在防止未成年人接受性別確認程序或使用「青春期阻斷劑」（puberty blockers）。另一項在要求學校向家長披露孩子的性別認同選擇。第三項項提案禁止生理上的男性參加女子體育比賽。

該組織成員，民主黨人傅萊德（Erin Friday）日前對FOX電視台表示，此問題正影響民主黨和共和黨家庭，無論父母來自哪個政黨，他們正在失去權力。

加州已成為同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ+）政策避風港。如去年加州議會通過一項法案，將該州確立為跨性別兒童及其家庭庇護所等。民主黨籍加州參議員威善高（Scott Weiner）在一份聲明中說，加州需與LGBTQ+兒童和其家人站在一起，尤其是當他們受到全國各地攻擊時。

加州 跨性別 民主黨

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