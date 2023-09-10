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11小時談判破裂 加州議會、產險商協議難產

編譯廖宜怡／綜合報導
代表加州議會就房屋保險問題與保險業者進行談判的參議員表示，談判已經破裂，圖為緊鄰野火的房屋。（美聯社）
代表加州議會就房屋保險問題與保險業者進行談判的參議員表示，談判已經破裂，圖為緊鄰野火的房屋。（美聯社）

加州議會最近與保險業者進行談判，希望能達成協議讓加州居民繼續享有房屋保險。然而，一名參與談判的議員透露，這項談判已經破裂。

代表北灣選區的加州參議員達德（Bill Dodd）表示，多名政界人士與其他利益關係人7日進行了長達11個小時的談判，最終未能達成協議。達德說，他們的任務是透過允許保險公司提高保費，來防止更多保險公司停止承保加州房屋保單，條件是對方必須保證承保一定比例的火災高風險區房屋。

但事實證明，有關這項協議的法案已無望在加州議會最後期限9月11日前提出。達德在參議會發出簡訊說：「協議已死，非常令人沮喪！」

過去幾個月，包括Allstate、State Farm和Farmers等大型產物保險公司接連宣布不再接受加州新保單，本周又有聯合服務汽車協會集團（United Services Automobile Association Group，簡稱USAA）表示要縮減加州業務。業者們表示，這是因為加州經營成本太高的緣故。

在這種情況下，失去房屋保險或無法獲得房屋保險的房屋業主人數多到令人擔憂，他們被迫只能購買加州提供的臨時性「公平保險計畫」（FAIR Plan），但「公平保險計畫」保費較高，而且承保範圍較小。

加州自稱是美國保護投保人最不遺餘力的州，這項危機讓加州議員和保險廳廳長拉拉（Ricardo Lara）與保險業者展開秘密會談，直到上周一段秘密錄音被曝光。

政治新聞網站「政客」（Politico）報導，保險業說客岡寧（Michael Gunning）在飛機上吹噓，他們嘗試讓一項法案在加州這次議程的最後三周內通過。但岡寧後來表示，他的談話被斷章取義。

然而，這段錄音加劇了消費者維權人士的憂慮，他們擔心在最後一刻倉促通過的法案，只會對保險業者有利，讓加州居民受害。達德表示，他和參議會的同事已準備好支持這項法案。他說，無論如何，加州人最終都必須支付更高的保費，但作為交換，會有更多人獲得高品質的保險計畫，即使是在火災高風險區。

眾議會保險委員會成員伍德（Jim Wood）和參議員麥奎爾（Mike McGuire）都沒有對這項談判發表意見，但麥奎爾的沉默較令人矚目，因為他不僅即將成為下一屆參議會議長，也已經申請於2026年競選加州保險廳廳長。

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