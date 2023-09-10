貼文準則需公開 X告加州府違反言論自由

Ｘ Corp.在舊金山的總部。（美聯社）

加州 2022年實施Assembly Bill 587法案，要求社交平台公開他們編輯、刪節貼文的準則。一年之後，接掌Ｘ平台的Elon Musk 8日正式在沙加緬度的聯邦法院提告，指控加州政府妨害憲法第一修正案所保障的言論自由。

Assembly Bill 587法案的立法過程中不斷有人質疑可能妨害言論自由，但州長紐森 簽署時強調，該法是前所未見的媒體公開透明準則，足以對抗極端、仇恨、捏造的訊息。

訴狀指出，加州的AB 587法案要求Ｘ等社交平台公開貼文的管理方式，等於違反第一修正案的規定，強迫Ｘ Corp.等公司干涉他們不願干涉的言論，也妨害了憲法保障的編輯判斷權限。AB 587強迫Ｘ Corp.等業者移除、封禁、隱藏憲法保障，但加州認為不適當或有害的資訊，對Ｘ Corp.等公司增加不合理、不正當的負擔。

Ｘ Corp.強調，雖然加州認為該法只是單純地要求公開透明，但是綜觀提案議員與支持人士的發言，該法的用意並非如他們所宣稱的如此簡單。訴狀列舉加州議會的公報指出，這些人表示，如果社交媒體公司被強迫公開貼文管理方式，將能迫使他們藉由刪除仇恨言論、捏造訊息後，變成更負責任的公司法人。

因此，Ｘ Corp.指出，該法的真實意圖是迫使社交平台消滅特定憲法保障、但加州政府不樂見的言論。Forbes雜誌指出，弔詭之處在於，Assembly Bill 587法案與德州、佛州 的類似立法意圖相同，即管控部分言論，但兩造的出發點卻是截然不同的政治立場。雖然這幾州的法案都遭到控告，不過相關法院尚未做出裁定。