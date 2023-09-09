加州電動車銷量 占新車比22%

電動車銷量大增，已成未來趨勢。（美聯社）

如果想知道電動車 在美國的市場潛力，看看加州 就可以知道概略。五年前，加州的新車銷售量，電動車只占2%，但到了2023年第二季，電動車的比率已經達到22%。

以汽車市場總量來看，加州的電動車總數僅次於中國、全美與德國市場。加州早在2018年就已經突破銷量門檻，也就是電動車市占率超過5%，領先其他23個國際經濟體。Bloomberg Green的分析是，車市的關鍵門檻在5%，一旦突破門檻，這種車款勢必成為未來的主流之一。

彭博指出，加州換用電動車的步調持續加快，2023年第二季，已經比去年同期增加70%。全美的增加趨勢比加州晚三年，如果這股勢頭不變，全美電動車占新車銷售率最快在2026年就能突破25%。

但是電動車的日益普及，對傳統車廠卻是個警訊。就像1960年代彩色電視取代黑白電視，2000年代智慧型手機取代傳統手機，電動車初期的進展看似很慢，但是一旦突破臨界點，市占比就可能一飛衝天。等趨勢成形才開始投入戰場，可能就會永遠跟不上Tesla 的腳步。

以領先全美三年的加州來說，這個現象已然出現，Tesla最近超越Toyota，成為加州最大的新車供應商。因為發展的腳步快，全美電動車市場有60%是Tesla的；除了中國市場，其他車廠的所有車款都還跟不上Tesla Model 3或Model Y的總銷量，急起直追很可能只是夢想。

雖然美國的庫存電動車正在增加，但是因為競爭激烈而非需求減少，因為過半的美國民眾認為，電動車就是未來主流。只是又大又貴的電動車不再受到歡迎，但是Chevy的Silverado、Blazer，或是Tesla改版的Model 3與Cybertruck可能正是他們想要的。

同時，分析全美趨勢可以參考加州經驗的還有，電動車在2020年之前的銷量都受限於產能過低，但是在各家車廠投入2000億元資金後，產能不再是個問題。畢竟連以平價車聞名的印度，電動車的銷量也在增加。