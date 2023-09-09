汽車保費大漲3成 駕駛叫苦

保險業者稱單是維修費用就漲了20%，增加保費實在情非得已。（取自NBC）

加州 的汽車保險 費愈來愈高，保險商說是因為物價飆升，修車費漲了20%，但是洛杉磯居民Angela Gould顯然不能接受。她告訴NBC電視台 I-Team，她的駕駛紀錄完美至極，零事故、沒罰單，但她今年的車險保費 硬是漲了30%。她說她能夠理解，發生事故或被開罰單造成的保費增加，但是她無法理解，為何一點錯都沒有保費還是漲了。

美國財損與傷亡保險協會（American Property Casualty Insurance Association）的Bob Passmore告訴NBC，一切都是通膨惹的禍，光是修車費用就增加了20%，還有二手車價屢創新高，每家保險公司的成本都在飆漲，因此面對持續虧損只有一種選擇，那就是多收保費。而類似Angela Gould這類的無辜保戶，在市面上根本找不到便宜保單，最後只好忍痛多繳600元。

Angela Gould 說，很多人都是勉強度日，這種漲法不是每個人都負擔得起，消保團體Consumer Watchdog的Harvey Rosenfield也很認同。他說，實在很難理解保費為何會出現兩位數的漲幅，保險業者永遠只想增加獲利，能不給付就不給付，一邊還向加州保險局長申請調漲保費。保險局長萊拉（Ricardo Lara）最近才同意10億元的漲價申請，還有20億元等著她批准。

加州保險局拒絕受訪，但強調車險產業的負擔已創下30年來的新高，出險率已達81%，高出常態的70%或更低，代表業者每收1元保費，就要給付81分，因此業者確實壓力很大。保險局還說，所有的調漲都需依照法規來審核，他們已經完整檢視過每一份申請書，以確保保戶權益沒有受損。