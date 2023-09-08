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OpenAI首屆開發者年會 秋季登場

編譯組／綜合報導
OpenAI宣布秋季將在舊金山舉辦首屆開發者年度大會。（美聯社）
OpenAI宣布秋季將在舊金山舉辦首屆開發者年度大會。（美聯社）

舊金山紀事報（Chronicle）報導，OpenAI將於11月6日在舊金山舉辦首次開發者大會，又一次反映出舊金山經濟正在受益於人工智能公司發展。

這家憑藉ChatGPT聊天機器人一舉成名的本地初創公司表示，在為期一天的活動中，將有數百名開發人員前來與公司員工「預覽新工具並交流想法。」

這次會議為這座城市繁忙的秋季日程又增添了一項重要活動。OpenAI 首席執行長阿特曼（Sam Altman）是下周 Salesforce Dreamforce大會的主要發言人之一，該大會被譽為全球最大的人工智能盛會。OpenAI 大會一周後，包括拜登（Joe Biden）總統和企業首席執行長們在內的世界各國領導人，將出席亞太經濟合作組織峰會（Asia-Pacific Economic Cooperation summit）。

目前還不清楚OpenAI會議將在哪裡舉行，但馬士孔尼展覽中心（Moscone Center）已經被美國眼科學會（the American Academy of Ophthalmology）的年會預定。

在 OpenAI 宣布這一消息之前，有消息稱一些科技會議將不會在2024年重返舊金山，其中包括 Google Cloud Next 和 Meta Business Group 峰會。

阿特曼在X（前Twitter）上發布消息稱，他的公司將「向開發者展示一些很棒的東西，」但不會對其GPT語言模型進行重大更新。

多家人工智能公司也在這座城市租賃辦公空間，消息人士稱，OpenAI正在尋求大規模的辦公空間，可能會在Uber 在米慎灣（Mission Bay）總部的一部分空間辦公。

在遠程辦公和公司縮減辦公室規模的影響下，這座城市正處於辦公室市場崩潰的邊緣。而人工智能行業將幫助舊金山從中恢復過來，該行業的增長助長了人們的樂觀情緒。

舊金山 人工智能 拜登

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