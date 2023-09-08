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加州州長下令審視 AI運用風險、發展

編譯胡立宗／綜合報導
加州州長紐森簽發行政命令，要求各部會研究AI潛力與風險。（報系資料照片）
加州州長紐森簽發行政命令，要求各部會研究AI潛力與風險。（報系資料照片）

州長紐森6日簽署關於人工智慧（AI）的行政命令，要求各機關審視AI的發展、應用與可能風險，並促進公務人員學習AI相關職能。對此，大力推動AI規範的參議員達德（Bill Dodd）大表歡迎，希望府會合力促使加州成為領先全美、全球的AI基地，充分發揮AI的潛力，同時保護民眾權益。

紐森的行政命令要求州屬各部會，以生成型AI（generative artificial intelligence）分析加州能源供應基礎建設的潛在缺陷，並對AI的公共用途、採購與訓練提出綱領，未來還將就GenAI對社區、地方與加州政府雇員的潛在傷害與風險提交報告。

紐森辦公室表示，州級機關將會培訓員工使用加州許可的GenAI技術，另外也將強化與柏克萊加大、史丹福大學的合作，以強化加州在AI發展過程中的領先地位。另外，加州政府也將與議會、相關人士合作，擬定AI應用的政策。

紐森在聲明中指出，AI可能是個開創新時代的技術，就像網際網路的發展一樣，加州目前還僅在瞭解AI皮毛的階段，因此既要認知AI的優點，也要發掘潛在危機。他說，面對AI，加州既不能卻步不前，也不能一味樂觀，必須以察納、謙虛的態度面對AI的發展。

AI 加州 紐森

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