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加州新冠檢測陽性率 1年來新高

編譯廖宜怡／綜合報導
最新數據顯示，加州新冠檢測陽性率再度飆高，為疫情爆發以來第五高。（Getty Images）
最新數據顯示，加州新冠檢測陽性率再度飆高，為疫情爆發以來第五高。（Getty Images）

在具高度傳染性的變種病毒持續傳播的情況下，加州這個夏季的新冠疫情不斷升溫，目前嚴重程度是過去一年多來未曾見過的。

根據加州公共衛生廳（California Department of Public Health）公布的最新數據，加州新冠檢測陽性率已突破14%，是自2022年7月以來最高，也是自2020年初疫情爆發以來的第五高。

由於聯邦和加州當局已停止追蹤新冠確診病例數，實驗室得出的檢測陽性檢測率成了評估病毒在社區傳播程度的最佳指標之一，方式類似於追蹤流感。

此外，加州過去幾周因感染新冠住院的人數也持續增加，平均每周為1600人，但遠低於2020年底到2021年初第一波冬季病例激增時的2萬多人。

截至8月初，加州新冠死亡人數並沒有明顯增加。自5月以來，加州平均每日有約9到10人死於新冠。今年到目前為止，加州一共有4461人死於新冠，遠低於去年同期的約1萬7000人。

儘管Omicron亞型病毒株XBB.1.5已非目前主要傳播的新冠病毒株，但美國食品藥物管理局（FDA）預計近日就會批准針對XBB.1.5的疫苗。

雖然如此，新疫苗提供的保護力應該還是會比舊疫苗強。根據6日公布的臨床數據，莫德納（Moderna）新冠疫苗經過更新後，似乎可以讓人體對高度突變的新病毒株BA.2.86產生強烈的免疫反應。

隨著檢測陽性率飆升，其他指標也顯示出這波疫情不斷擴大。聖他克拉拉縣衛生局副局長拉德曼（Sarah Rudman）說：「我們在廢水數據中看到類似趨勢。」

衛生官員過去幾周不斷提醒民眾，在病毒大量傳播的期間，在室內和大型集會中最好戴上口罩，尤其是染疫風險高的人。拉達曼說：「在這種時刻，我們強烈建議人們戴上口罩。」

不過，魯德曼表示，儘管如此，除了建議佩戴口罩，聖他克拉拉縣目前並沒有實施其他防疫措施的計畫。不過，聖他克拉拉縣一項現行的公共衛生命令要求，從11月1日起到3月底止的流感高峰期，進入醫療機構者都必須佩戴口罩，阿拉米達縣的療養院所口罩令也一直沒有取消過。

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