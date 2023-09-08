加州疫情再起 醫師：醫療體系扛得住

從初夏至今，加州各醫院新冠病患人數已增加87%。（Getty Images）

新的學期開始，過去一般都在這個時節，新的一波新冠病毒開始於社區傳染。加州 衛生廳華裔流行病學專家潘靄醫師 (Dr. Erica Pan) 說，雖然社區公共衛生面臨挑戰，民眾無需過於恐慌，因為社區民眾防疫機能已經相當高。

根據統計，新冠測試陽性結果比率從7月開始快速上升，目前每周統計，檢測 陽性機率高達12.5%，比7月間成長8%。此外污水檢測結果，發現加州各地，污水出現新冠病毒比例持續增加。

除了檢測結果外，最令人擔憂的是感染新冠病毒住院人數亦持續上升，從初夏至今，加州各醫院新冠病患人數已增加87%。

勞工節長周末民眾出遊頻繁，感染新冠病毒與住院病患勢必大增。可是加州醫院公會發言人愛默生-謝亞 (Jan Emerson-Shea) 表示，雖然新冠病患住院治療個案增加，加州醫療系統應付這波疫情，能力上來說仍綽綽有餘，不像過去疫情來勢洶洶，整個醫療體系幾乎無法招架。

情況不似過去如此緊急。公衛專家仍提醒民眾展開預防行動，如接種疫苗，戴口罩，保持距離等。舊金山加大傳染病學專家陳子平醫師 (Dr. Peter Chin-Hong) 表示，目前有些人仍對新冠非常驚恐，有些人則完全不在乎，一般民眾心理居於兩個極端之間。目前公衛界已有足夠預防新冠病毒的工具。

聯邦疾病防治中心 (CDC) 提醒6歲以下幼童與60以上長者，如非免疫功能低下者，必須至少接種一次莫德納 (Moderna) 或輝瑞 (Pfizer) 疫苗，方可屬於全面接種疫苗。

如果之前只接種「單價疫苗」(monovalent vaccine)者 、則必須接種「二價疫苗」(bivalent vaccine) 方可屬於完全接種。

二價疫苗專門用於去年出現傳染性強的新冠Omicron 變種病毒。年逾65歲長者如於過去四個月前接種一次二價疫苗者，可接種第二次二價疫苗。

聯邦食品暨藥物管理局 (The Food and Drug Administration) 一般預料將於近期內通過第三種疫苗，用於對付新冠病毒最新變種。陳子平醫師說，65歲以上長者必須在新疫苗出爐前，提高防疫準備。目前二價疫苗仍能保護罹患嚴重疾病。

陳子平說，聯邦食品暨藥物管理局可望於9月12日公布各年齡層接種疫苗指示，不過如有小孩到外地唸書，如果新疫苗未能如期出現，可以先接種一劑二價疫苗加強劑。

去年冬季出現「三重流行病」(tripledemic)，即呼吸道融合病毒 (respiratory syncytial virus、RSV)、流行性感冒、與新冠病毒同時傳染社區，引起地方公共衛生局高度緊張。今年容易感染RSV 民眾可稍微安心，60歲以上長者可以接種RSN 疫苗，另外各地醫療單位已開始為民眾接種2023年流感疫苗

潘靄醫師說，病毒開始流行之前，每個加州民眾都必須接種疫苗，同時要求其親友家人接種疫苗。因為一般疫苗接種後，必須等兩個星期，防疫效應才開始產生，因此疏忽不得。