加州屋主三成收入 花在養房

加州自屋主平均每年必須從其收入中取出29%，支費房屋的開銷，比率高居全國之冠。（美聯社）

最新統計分析數據顯示，加州 屋主平均每年必須從其收入中取出29%，用以解決住的問題，比率高居全國之冠。

新澤西房地產聯絡網 (The New Jersey Real Estate Network) 使用聯邦人口普查數據，蒐集房貸繳付、房地產稅、房屋保險、水電費與其他自有屋屋主各種資訊，結果發現，加州居民為其自有屋繳付的費用占其收入29%，高居全國之冠。加州屋主平均每年維持自有屋費用高達2萬4252元。

東岸紐約州居次。根據分析統計，紐約州居民每年為其自有屋繳納的各種費用高達1萬8636元，占其收入24.8%。僅列於加州之下。東岸另一工商業州新澤西州居於第三位，每年繳付費用為2萬2200元，占其平均收入24.75%。

夏威夷州居第四位。統計顯示，夏威夷州屋主平均每年必須為其房屋花費其收入的24.69%。每年用來維持房屋的費用為2萬2200元。

美國各地房價 持續上漲。媒體公司The Hill 2022年報告指出，美國2021年首季平均房價為42萬8700元，相對而言2021年美國平均房價只有32萬9000元。此外房租也持續上揚，顯示許多原來考慮購屋民眾因房價偏高，改為租賃。

然而根據Motley Fool的報告，美國平均房價從2021年首季之後，開始下跌。2023年第二季的房價為41萬6000元，雖然如此，這個房價仍比2020年高出26%。

美國內陸地區包括西維吉尼亞州 、南達科他州、北達科他州、以及西南地區自有屋維持費的負擔最低。西維吉尼亞州居民平均每年只花其收入的13.75%於維持自有屋，為全國最低的一州，每年花費的經費只有6996元。

全國第二低州為北達科他州，屋主每年花1萬608元繳付自有屋各項經費，占其平均收入15.57%。北達科他州的兄弟州南達科他州居第三低州，屋主每年約花1萬536元維持房屋。

一般而言，美國西南部地區住的問題比較容易解決，西南部絕大多數的州，居民維持自有屋各項費用比率，居於全國各州後端，如阿肯色州居民每年僅花收入16.53%，即8616元，繳付維持自有屋費用。

一般認為，高房價與高維持自有屋費用代表經濟出現問題，事實並沒有那麼簡單。美國國會研究報告顯示，房價占全國生產總值 (GDP) 16.7%。由於美國消費總值占其經濟力約70%。高房價亦有助長經濟成長的動力。高房價能促進建築業發展，亦能提高民眾經濟信心。