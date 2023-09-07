阻川普再選總統？ 紐森：該說法不存在

社交媒體上近期出現加州州長紐森（左）阻止川普（右）的名字出現在該州2024年總統選舉選票上的虛假訊息。（美聯社）

美聯社報導，近期臉書（Facebook）和X（前身為推特Twitter）等社交媒體上都出現一則貼文，內容是福斯（Fox）新聞報導指出，加州 州長紐森（Gavin Newsom）是第一位認為前總統川普 （Donald Trump）沒資格參加2024年總統選舉的州長，且要求州議會通過一項法案，在2024年加州選票上刪除川普的名字。

然這些貼文中，並沒有福斯新聞的連結，該媒體網站上也找不到任何相關文章，電視台也沒有類似報導。福斯電視台和紐森辦公室均表示，「該說法根本不存在」，福斯新聞網發言人布里甘蒂證實，這個所謂的新聞「完全是假的」。

紐森辦公室發言人理查茲（Brandon Richards）也補充，州長從未支持該帖子的內容，更不用說自己有這種想法了。根據加州法律，初選後由政黨提名的所有候選人，都須出現在大選選票上，除非該候選人在選舉前68天內去世。理查茲在電子郵件上寫道，「這是X上傳播虛假訊息又一案例。」

這起謠言，似乎是上月早些時候，由一名X用戶開始，該用戶在其簡介上明確指出，這是一個以「惡搞共和黨 」為「極大樂趣」的帳戶。

若有什麼不同的話，那就是加州已成為川普更容易在11月共和黨選票上脫穎而出的州。上個月，加州共和黨以壓倒性多數批准一項計畫，改變該州總統初選代表的分配規則，將該州169名總統代表選票，全數給明年3月5日初選中贏得多數選票的候選人，也就是「贏者通吃」。此舉對川普來說是一重大改變，他一直努力重塑共和黨規則，提高自己在眾多共和黨總統候選人中的出線率。

而紐森一直是川普直言不諱的批評者，僅管在川普白宮任期內，他有時會與川普保持著令人驚訝的親切關係。近期他與川普黨內主要競爭對手，佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）發生爭執。