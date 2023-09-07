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又一公司縮減產險業務

編譯廖宜怡／綜合報導
繼多家大型保險公司縮小加州產物保險市場後，聯合服務汽車協會集團也宣布將實施新的加州產物保險政策。（電視新聞截圖）
繼多家大型保險公司縮小加州產物保險市場後，聯合服務汽車協會集團也宣布將實施新的加州產物保險政策。（電視新聞截圖）

在多家大型保險公司針對高昂的天災理賠金額、接連不再接受加州新的房屋保險客戶後，又有一家主要保險公司做出類似的行動。

聯合服務汽車協會集團（United Services Automobile Association Group，簡稱USAA）在提交給加州保險廳（California Department of Insurance）的文件中，概述了即將從明年3月開始生效的新加州產物保險限制。

USAA表示，他們計畫用一套模型來評估每個地區的野火風險，風險級數從1到32，32代表最大風險。根據USAA的新規定，只有風險級數為1的房屋才有資格投保其產物保險，風險級數2到32的房屋被他們視為無利可圖。而且，即使屋主對房屋採取降低火災風險的措施，也改變不了其風險級數。

在USAA的文件中，灣區康曲柯士達縣和蘇拉諾縣的野火風險被列為16。

USAA集團旗下的USAA產物保險公司（USAA Casualty Insurance Company）和蓋瑞森產物保險公司（Garrison Property and Casualty Company）表示，現有投保客戶若想續約，必須捨棄原有保單，同時必須符合新評級要求。

消費者維權團體「消費者守門人」（Consumer Watchdog）執行董事貝爾柏（Carmen Balber）表示，從法律角度來看，新野火風險評估系統無須州政府批准，但文件中其他部分，例如清除雜草瓦礫和強化屋頂等措施，則需要州政府批准，因為它們會影響到保費的高低。

根據加州保險廳公布的數據，2022年，USAA的產物保險業務占加州總產物保險市場的2.7%。

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