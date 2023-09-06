保險公司紛拒新客遭疑串謀 維權團體籲查反壟斷

消費者維權團體5日呼籲加州檢察長邦塔，對房屋保險業者展開反壟斷調查。圖為2018年遭遇大火幾乎被夷為平地的加州天堂鎮。（美聯社）

消費者維權團體5日呼籲加州 檢察長邦塔（Rob Bonta），對過去一年中保險 業者大規模撤出加州房屋保險市場的行動展開調查，以了解他們是否觸犯了反壟斷法律。

維權團體「消費者守門人」（Consumer Watchdog）5日致函邦塔，表示保險公司疑似非法勾結，破壞了加州保險市場的穩定，藉此迫使官員放寬監管並允許他們提高保費 。「消費者守門人」創辦人羅森菲爾德（Harvey Rosenfield）是1988年通過的加州第103號提案發起人。這項提案要求保險公司下調保費，而且日後提高保費必須先獲得州政府批准。

羅森菲爾德在寫給邦塔的信中說：「在加州經營業務的保險公司正密謀製造一場保險服務短缺危機，以迫使州政府官員允許他們提高保費，批准對保險業者進行大規模紓困。這將使加州人損失數十億元。我們呼籲您立即採取行動，保護加州消費者、企業和我們的經濟免受進一步的傷害。」

面對羅森菲爾德的說法，加州個人保險聯盟（Personal Insurance Federation of California）總裁佛萊澤（Rex Frazier）稱，這是不負責任且非事實的指控。

塔邦辦公室表示，邦塔擔心加州人失去房屋保險。但基於誠信問題，他們無法確認或否認可能或正在進行的調查，也無法發表評論。

過去一年裡，加州三大房屋保險公司Allstate、State Farm和Farmers紛紛宣布退出加州市場，不再接受來自加州的新保單，理由是火災、洪水和其他自然災害造成他們損失嚴重。其後，又有多家保險公司退出加州市場。

「消費者守門人」對保險業者遭受損失的說法提出異議。他們稱，由於加州保險官員批准了保險業者在2021年到2023年之間提出調高保費95%的要求，讓保險業者賺到的保費比他們在1991年到2021年給出的理賠金多出數百億元。

「消費者守門人」表示，保險業者透過其遊說組織、加州個人保險聯盟和美國產物保險協會（American Property Casualty Insurance Association）每周舉行的會議來協調行動。「消費者守門人」還表示，一位業內的秘密證人將作證證明，保險業者在這些會議中「共享了關於退出市場、建議提高多少保費和其他行動的機密訊息」。