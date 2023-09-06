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保險公司紛拒新客遭疑串謀 維權團體籲查反壟斷

編譯廖宜怡╱綜合報導
消費者維權團體5日呼籲加州檢察長邦塔，對房屋保險業者展開反壟斷調查。圖為2018年遭遇大火幾乎被夷為平地的加州天堂鎮。（美聯社）
消費者維權團體5日呼籲加州檢察長邦塔，對房屋保險業者展開反壟斷調查。圖為2018年遭遇大火幾乎被夷為平地的加州天堂鎮。（美聯社）

消費者維權團體5日呼籲加州檢察長邦塔（Rob Bonta），對過去一年中保險業者大規模撤出加州房屋保險市場的行動展開調查，以了解他們是否觸犯了反壟斷法律。

維權團體「消費者守門人」（Consumer Watchdog）5日致函邦塔，表示保險公司疑似非法勾結，破壞了加州保險市場的穩定，藉此迫使官員放寬監管並允許他們提高保費。「消費者守門人」創辦人羅森菲爾德（Harvey Rosenfield）是1988年通過的加州第103號提案發起人。這項提案要求保險公司下調保費，而且日後提高保費必須先獲得州政府批准。

羅森菲爾德在寫給邦塔的信中說：「在加州經營業務的保險公司正密謀製造一場保險服務短缺危機，以迫使州政府官員允許他們提高保費，批准對保險業者進行大規模紓困。這將使加州人損失數十億元。我們呼籲您立即採取行動，保護加州消費者、企業和我們的經濟免受進一步的傷害。」

面對羅森菲爾德的說法，加州個人保險聯盟（Personal Insurance Federation of California）總裁佛萊澤（Rex Frazier）稱，這是不負責任且非事實的指控。

塔邦辦公室表示，邦塔擔心加州人失去房屋保險。但基於誠信問題，他們無法確認或否認可能或正在進行的調查，也無法發表評論。

過去一年裡，加州三大房屋保險公司Allstate、State Farm和Farmers紛紛宣布退出加州市場，不再接受來自加州的新保單，理由是火災、洪水和其他自然災害造成他們損失嚴重。其後，又有多家保險公司退出加州市場。

「消費者守門人」對保險業者遭受損失的說法提出異議。他們稱，由於加州保險官員批准了保險業者在2021年到2023年之間提出調高保費95%的要求，讓保險業者賺到的保費比他們在1991年到2021年給出的理賠金多出數百億元。

「消費者守門人」表示，保險業者透過其遊說組織、加州個人保險聯盟和美國產物保險協會（American Property Casualty Insurance Association）每周舉行的會議來協調行動。「消費者守門人」還表示，一位業內的秘密證人將作證證明，保險業者在這些會議中「共享了關於退出市場、建議提高多少保費和其他行動的機密訊息」。

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