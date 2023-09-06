美食樂園╱小蘇打洗蔬果 可除部分細菌農藥

小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（取自Getty Images）

很多人都知道小蘇打可以拿來洗衣除臭，但是食品級小蘇打（baking soda，edible）還有一個妙用就是清洗蔬菜 水果。不僅可以除去上面的農藥殘留，還可以殺死細菌，而且廢水對環境無害，可說是最適合的食品清潔劑。

雖然現今的農藥使用已受到嚴格管控，但殘留量也只是在容許範圍內，除非自己種，或是只買有機蔬果，否則都還是會有農藥。一般人在下鍋前可能就是用水龍頭沖個幾下，這樣到底能去除多少農藥？環境研究與公共健康國際期刊（International Journal of Environmental Research and Public Health）2019年發表的研究顯示，只能除去26.7%至62.9%。

對於不在乎農藥殘留量的人來說，這樣的效果或許可以容忍，但對於在乎的人，顯然還不夠。同一份研究指出，以小蘇打水清洗後，農藥去除效果能夠達到66.7%至98.9%。

至於蔬果常見的害蟲，茄子、小黃瓜、紅蘿蔔等一目瞭然的根莖類或許可以，但是萵苣、花椰菜呢？顯然不夠。更別提沙門桿菌、大腸桿菌、李斯特菌等肉眼看不到的傢伙，只有小蘇打水或食品用清潔劑可以去除。

不過市面的食品清潔劑，但並非全部原料都是天然成分，多少還是會摻雜可容許範圍內的界面活性劑與香料、著色劑等物質。因此聯邦食品暨藥物管理局 （FDA ）警告，蔬果孔洞多，使用清潔劑後，就算一再清洗，還是有可能殘留。