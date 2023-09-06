業者開條件 加州房屋險提高保費？

消費者維權團體透露，加州議會正與保險委員會秘密商討一項協議，以便把保險業者留在加州市場。（Getty Images）

由於加州 不斷發生嚴重野火，居民房屋保險 費也不斷飆升。但如今，居民連想購買房屋保險都成了問題。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，消費者維權團體表示，為了讓居民有房屋保險可買，加州議會和保險委員會正與保險業者進行秘密協商，但代價是必須接受保險業者放寬監管和提高保費 的要求。

「消費者守門人」（Consumer Watchdog）創辦人羅森菲爾德（Harvey Rosenfield）說：「這將是史上為保險業者提供的最大規模紓困計畫，而這項計畫將在沒有經過公眾審議的情況下倉促實施，將對投保民眾造成巨大的負擔。」

加州是美國保護消費者保險費用最不遺餘力的州。但包括Allstate、State Farm和Farmers等大型保險公司近來接連決定不再接受加州新保單，導致許多屋主爭先恐後搜尋其他投保途徑，或不得不付更高的保費投保其他保險公司。

羅森菲爾德表示，加州議員們試著在本議程即將在未來幾周內結束前，通過一項有利於保險公司的幕後交易。羅森菲爾德更指出，他們發現一名保險業長期說客，上周在飛往沙加緬度的飛機上向空服員吹噓這件事。

根據政治新聞網站「政客」（Politico）8月21日的報導，保險業代表對傳聞中的交易守口如瓶。報導指出，加州參議會保險委員會（Insurance Committee）主席魯比歐（Susan Rubio）說：「一切都已擺在檯面上，我不排除已達成某些共識。」

加州保險廳廳長拉拉（Ricardo Lara）辦公室發言人沙勒（Michael Soller）表示，加州保險市場面臨因野火和風暴造成的損失、通貨膨脹、重建時間延遲、供應鏈中斷和高建材成本等挑戰，但所有既得利益者還在捍衛一個「明顯失敗的系統」。

羅森菲爾德表示，這不是保險業者第一次透過限制新承保範圍，來迫使加州議會放寬監管。他指出，1991年，時任加州檢察長坎普（John Van de Kamp）進行的一項反壟斷調查發現，在要求下調保費20%的103號提案通過後，有數十家保險公司同時撤出加州市場，這是保險公司之間互相勾結的結果。

羅森菲爾德說：「保險業者舉起槍瞄準加州居民，威脅若不同意他們的作法，就會離開加州。但是，沙加緬度有些人卻認為，公眾應該支付贖金。」