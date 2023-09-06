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產險太貴不買？遇天災恐一無所有

編譯胡立宗／綜合報導
不保產險，萬一碰到山火，所有積蓄都會付之一炬。（美聯社）
不保產險，萬一碰到山火，所有積蓄都會付之一炬。（美聯社）

房屋保險越來越貴，2023年漲了20%，達到1400元，在南加這種富裕地區，屋主要繳的可能還更多。但華爾街日報指出，不保產險看起來是省了一筆現下的開銷，但長遠來看，如果這棟房子是你的最大資產，萬一發生天災導致房屋全毀，不保產險的結果就是一無所有。

一些低收入者可能覺得年費太貴，所以不想保；收入高的則覺得手上的資金夠，就算要原地重建也不是問題。但保險專家說，兩種想法都不太正確。洛杉磯的理財顧問Noah Damsky受訪時表示，大家都應該更清楚不保產險的後續風險。

以南加來說，洛杉磯73歲的居民Larry Farinholt說，他已經25年沒保產險、省下至少5萬元，之前擔任公設辯護人的收入，就算房子沒了，他也可以搬進公寓，畢竟附近的山火風險極低，40年來也只被偷過一次。不是每個屋主都像他一樣好運，萬一屋子燒毀，不只要負擔重建費，還得負擔清運費，這可是不小的開銷。

全美有12%的屋主沒買產險，其中50%的加戶年收低於4萬元。放款的金融機構當然不樂見，因為房產是抵押品，失去房屋這個標的，他們就會面臨財損，因此多半會在房貸中預收產險費，但他們選的保險往往收費更高。

的確，部分產險公司退出加州市場，因為擔心天災風險越來越高，但如果花時間找找，就算是最基本的保單，至少也能提供部分保障，總比全部不保還好。

保險 南加 洛杉磯

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