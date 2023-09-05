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跨性別通報家長 橙縣學區9月7日投票

編譯侯乃云／綜合報導
OUSD Recall是此次發動罷免活動的主要領導組織。(取自 Leonard Ortiz, Orange County Register/SCNG)
OUSD Recall是此次發動罷免活動的主要領導組織。(取自 Leonard Ortiz, Orange County Register/SCNG)

今年1月以來，橙縣聯合學區董事會主席里德茲馬（Rick Ledesma）和董事麥能（Madison Miner）一直處於被罷免的危機當中。罷免活動起因為1月時兩人決定解雇校長，並將副校長留職停薪。

當地組織OUSD Recall是發起罷免行動的先鋒，認為董事會成員可能違反加州的公開會議法，在其他董事會成員和公眾不知情的情況下策畫開除校長的行動。OUSD Recall組織的主席司馬拉登（Darshan Smaaladen）說：「這次活動的訴求是要求把學區還給家長。」

另一個名為No OUSD Recall的組織則反對罷免行動，認為那些支持罷免的人只是想爭取特殊利益。「OUSD董事會組織一個以學生為優先的多數派，他們應該繼續保持下去。」No OUSD Recall說。

近來，學校是否應通報家長孩子性取向的議題，使OUSD董事會再度成為焦點。

OUSD Recall在聲明中表示：「通報政策違反州和聯邦法律，可能迫使教師履行應由學校輔導員和心理專家執行的職責。學生對此付出代價，卻沒有人受益。」

麥能表示，通報家長政策對孩子的心理健康至關重要。董事會計畫在9月7日的會議上就該政策進行投票。司馬拉登說：「我們爭取跨黨派的支持。學區董事會不應該受政治影響，OUSD應保持立場中立。」

5月時，有關罷免麥能與里德馬茲的意向通知書，已提交至橙縣選民登記處，兩份請願書於6月5日獲得選民登記處批准，開始進行連署行動，罷免提案若要進入明年3月選舉，支持者必須提交兩份分別包含1萬3046個簽名的連署書。

司馬拉登同時是該學區特殊教育項目中一名學生的家長。她表示，麥能近來試圖將個別化教育計畫（IEP）的孩子集中在同一班，以便提供給一般老師沒有殘障學生的班級。

罷免 學區 教育

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