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家長團體提2公投 恐剝奪LGBTQ+醫療權

編譯侯乃云／綜合報導
加州公民團體Protect Kids California，提出三項與跨性別青少年相關的公投提案。(取自 Rosemary Ketchum from Pexels)
加州公民團體Protect Kids California，提出三項與跨性別青少年相關的公投提案。(取自 Rosemary Ketchum from Pexels)

由一群父母和年輕人組成的Protect Kids California提出的兩個全州性公投提案，有可能會剝奪加州跨性別兒童的醫療保健權利，並在選擇體育隊伍時受到限制。他們同時尋求另一項提案，要求加州學校告知父母孩子是否為跨性別。近來，幾個南加州學校的董事會已經採納此項政策。

兩項公投提案的主要內容是：禁止出身時性別非女性者參加女子體育比賽，並禁止對未成年使用人施打青春期阻斷劑、跨性別荷爾蒙和進行生殖器手術，以防止兒童絕育。Protect Kids California已向加州秘書長提交公投措施，在取得名稱和摘要後，就可以開始進行連署進入公投。

「由於立法機構拒絕進行對話，我們決定將問題直接訴諸選民。」董事會成員里德（Jay Reed）說：「別人不認同我們想要進行對話，我們反倒被稱為右翼、MAGA、偏執狂和反跨性別者。」他接著說：「每個人都相信，跨性別者當然有權過上有尊嚴的生活。」

代表加州西部河濱縣部分地區的共和黨議員埃塞利（Bill Essayli）也發言指出，對於性別認同感到困惑的兒童來說，父母參與其中結果更好。他支持立法要求加州所有學校必須告知家長他們的孩子是否為跨性別，但法案遭到否決。

埃塞利又說：「排斥家長的人才是在傷害跨性別兒童。他們將導致不可逆轉的損害，例如替他們實施絕育手術或受到醫療干預。」LGBTQ+民權組織Equality California的發言人沙利那斯（Jorge Reyes Salinas）表示，Protect Kids California並非在保護LGBTQ+青少年，而是在歧視跨性別青少年。

Protect Kids California至少需要54萬6651加州註冊選民的連署，相當於2022年州長選舉票數的5％，才能使提案在2024年11月獲得表決資格。提案者會通常會提交更多連署名單，以防被取消資格。

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