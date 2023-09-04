少數族裔媒體頒獎禮 本報2作品獲獎

加州少數族裔媒體頒獎禮，洛杉磯世界日報記者丁曙感謝新聞團隊通力合作服務華人社區。（合作者提供）

「加州 少數族裔媒體研討會、博覽會和頒獎禮」8月31日在首府沙加緬度舉辦，洛杉磯 世界日報榮獲一項「國際報導」大獎和一項「即時新聞」第二名。該項新聞界盛事由少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Service）與加州非裔媒體（California Black Media）合作舉辦。

本報大獎作品「探頭出牆理髮」，報導了疫情 期間上海封城，居民被困在小區圍牆內不得外出，有人從圍牆的方孔中探出頭來，接受牆外的理髮師服務。責任評委指出，「該新聞記者採用引人入勝且發人深省的方式，說明不同國家應對大流行的不同方式，包括罕有的、有時甚至是極端的措施，作為應對疫情的解決方案。」

本報二獎作品「億元珠寶從北加灣區運往南加巴沙迪那會展中心失竊」，價值上億元的鑽石珠寶在一輛武裝押運車途中不翼而飛，其中一位華裔展商立即致電本報，通報有15家展商的珠寶被偷或被搶。因此，本報迅速組織採訪和報導，成為非英語媒體的第一家。

洛杉磯世界日報採訪中心主任丁曙代表新聞團隊領獎致詞，感謝少數族裔媒體聯盟（EMS）和加州非裔媒體（CBM）舉辦該項有意義的活動，同時感謝隊友們通力合作，全心服務華人社區。

少數族裔媒體聯盟創辦人兼行政總監克羅絲（Sandy Close）表示，這項盛會旨在打造少數族裔社區與加州各級政府直接溝通的管道，讓官員和民意代表們能透過少數族裔媒體的報導，迅速聽到來自社區的聲音，作為政府施政和立法的基礎。