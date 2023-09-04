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少數族裔媒體頒獎禮 本報2作品獲獎

記者丁曙／沙加緬度報導
加州少數族裔媒體頒獎禮，洛杉磯世界日報記者丁曙感謝新聞團隊通力合作服務華人社區。（合作者提供）
加州少數族裔媒體頒獎禮，洛杉磯世界日報記者丁曙感謝新聞團隊通力合作服務華人社區。（合作者提供）

加州少數族裔媒體研討會、博覽會和頒獎禮」8月31日在首府沙加緬度舉辦，洛杉磯世界日報榮獲一項「國際報導」大獎和一項「即時新聞」第二名。該項新聞界盛事由少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Service）與加州非裔媒體（California Black Media）合作舉辦。

本報大獎作品「探頭出牆理髮」，報導了疫情期間上海封城，居民被困在小區圍牆內不得外出，有人從圍牆的方孔中探出頭來，接受牆外的理髮師服務。責任評委指出，「該新聞記者採用引人入勝且發人深省的方式，說明不同國家應對大流行的不同方式，包括罕有的、有時甚至是極端的措施，作為應對疫情的解決方案。」

本報二獎作品「億元珠寶從北加灣區運往南加巴沙迪那會展中心失竊」，價值上億元的鑽石珠寶在一輛武裝押運車途中不翼而飛，其中一位華裔展商立即致電本報，通報有15家展商的珠寶被偷或被搶。因此，本報迅速組織採訪和報導，成為非英語媒體的第一家。

洛杉磯世界日報採訪中心主任丁曙代表新聞團隊領獎致詞，感謝少數族裔媒體聯盟（EMS）和加州非裔媒體（CBM）舉辦該項有意義的活動，同時感謝隊友們通力合作，全心服務華人社區。

少數族裔媒體聯盟創辦人兼行政總監克羅絲（Sandy Close）表示，這項盛會旨在打造少數族裔社區與加州各級政府直接溝通的管道，讓官員和民意代表們能透過少數族裔媒體的報導，迅速聽到來自社區的聲音，作為政府施政和立法的基礎。

本屆新聞獎收到超過300件、數十種語言的作品，參與競爭「調查、突發、解釋、專題、國際、社論和評論、攝影」等八類獎項，涵蓋報紙、數位、電視、電台等新聞載體。由26位知名的作家、記者、傳播專家和學者組成的評審委員會，從作品的深度、時效、社會反應等多項因素考量，公正評選，好中取優。因此，該獎項亦有「少數族裔的普利茲新聞獎（Pulitzer Prize for Journalism）」美譽。

加州少數族裔媒體頒獎禮，部分新聞單位代表領獎。（合作者提供）
加州少數族裔媒體頒獎禮，部分新聞單位代表領獎。（合作者提供）
加州少數族裔媒體聯盟創辦人克羅絲呼籲少數族裔媒體要讓政府聽到社區的聲音。（記者丁...
加州少數族裔媒體聯盟創辦人克羅絲呼籲少數族裔媒體要讓政府聽到社區的聲音。（記者丁曙／攝影）

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