撫養3個小孩年成本 舊金山要9萬

美國撫養子女成本最高的20個都會區，加州占10個。(取自Getty Images)

財務分析科技公司「SmartAsset」運用麻省理工學院「生活薪資計算」工具（Living Wage Calculator）分析全美381個大都會地區撫養子女成本費用，包括各地區的兒童保育、住房、食物、交通與醫療費用。在撫養子女成本最高的20個都會區，加州 就占10個。

研究主要發現，養育3名幼兒費用最高、平均每年超過5萬元。其中約有50%用在兒童保育、14%用在住房費用、14%用於食物，其餘為醫療、交通與其他必需品。在密西根州 安娜堡（Ann Arbor）與加州舊金山 等生活成本高的地區，撫養3個孩子每年費用可能高達9萬元。

密西根州與麻州的托兒費用最高，其中又以密西根州安娜堡的兒童保育費用最高、每名兒童每年超過2萬2000元。在南方城市的養家成本最低，包括南卡羅萊納州、阿拉巴馬州、田納西州與密西西比州的多個城市。北卡羅萊納州的兒童醫療費用最高，多個都會區每年花費超過1萬500元的健保與醫療費用。

在全美撫養子女成本最高的20個都會區中，加州占了10個。其中位居最高位的是、排名第二的舊金山-屋崙-柏克萊地區。舊金山市高物價聞名，是養育1個孩子最貴的都會區。但若家庭不需在第1個孩子與第2個孩子之間升級住房，撫育第2個孩子成本將可降低。撫養第1個孩子費用為3萬5647元、第2個孩子為2萬4988元、第3個孩子需2萬9552元。

排名第三為聖荷西-桑尼維爾-聖他克拉拉。許多育兒費用與舊金山相似，但聖荷西在保育托兒方面費用稍低，每個孩子托兒費用約減少1000元。撫養第1個孩子用費為3萬3228元、第2個孩子費用2萬4455元、第3個孩子需2萬9147元。

排名第八是聖他克魯茲-華森維爾（Santa Cruz-Watsonville）。聖他克魯茲都會區的住房費用特別昂貴，一個擁有3名孩子的家庭每年需支付至少4萬8000元的房租。兒童保育費用接近全國平均水平、每個孩子每年需1萬2410元。撫養第1個孩子用費為3萬3877元、第2個孩子費用2萬1080元、第3個孩子需2萬6337元。

其餘進入前20名的加州城市，還包括納巴(每年養育每個孩子費用為2萬5840元)、聖他路薩(Santa Rosa，每年養育每個孩子費用為2萬5673元、范杜拉縣2萬5412元、聖地牙哥2萬5138元、洛杉磯-橙縣2萬4941元、聖路易奧比斯波(San Luis Obispo)2萬4007元。