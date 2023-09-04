新會期來臨 加州5法案受關注

KTLA 5電視台整理受關注的5個重要法案，本會期議會將決定是否將它們提交至州長紐森辦公室，圖為紐森。（美聯社）

加州 立法者本會期返回沙加緬度（Sacramento）開會，需對一些法案進行辯論，KTLA 5電視台整理受關注的5個重要法案，本會期議會將決定是否將它們提交至州長紐森 （Gavin Newsom）辦公室。

KTLA 5電視台報導，由加州眾議員 蓋博（Jesse Gabriel）提出的AB 418法案，讓加州停止允許生產、銷售和分銷含有三號紅色染料、溴酸鉀（potassium bromate）、溴化植物油（brominated vegetable oil）或對羥苯甲酸丙酯（propyl paraben）的食品。擁有這些成分受歡迎的產品包括Skittles、Hot Tamales糖果和Dubble Bubble Twist Gum等，

蓋博辦公室表示，該法不會導致任何產品下架，只要求產品商調整配方。蓋博資深立法助理馬帝（Noah Marty）說，「這些化學物質在歐盟是被禁止的。」該法5月在加州眾議會通過，7月提交參議會撥款委員會（Senate Appropriations Committee）。

AB 238「加州學生教師支持資助計畫」法案，由加州眾議員村土康郎（Al Maratsuchi）提出，將批准使用一次性經費，替實習教師創立一項補助計畫。根據該法案文本，有權獲得助學金的學區，將向實習教師支付與代課教師相同費用。根據Edsource報導，一項分析預估，若所有實習教師都能從該計畫中受益，每年州府將花費3億元。

加州眾議會5月通過該法。截至8月21日，該法也已於參議會撥款委員會通過，然仍被擱置，這意味著參議員將在投票前權衡該法對加州財政影響。

眾議員麥金納（Tina McKinnor）提出的AB 1028法案，不要求醫院向警方報告疑似家庭暴力受害者。加州參眾議會公共安全委員會（Public Safety Committee）7月通過該法，但該法一直成為活動人士和執法部門熱議話題，以致還需立法人員再行決定。

加州眾議員佛里德曼（Laura Friedman）和歐文（Jacqui Irwin）提出的AB 8法案，擴大售票商的定義至主要承包商或平台，並僅將與活動延期或重新安排相關退票要求適用於主要承包商，該法旨在使票價更加透明。

這項立法是在參議會司法委員會（Senate Judiciary Committee）政界人士於今年1月向Ticketmaster提出質詢後提出的。截至8月28日，該法已在參議會撥款委員會通過，但仍處於懸而未決狀態。

另一項由加州眾議員傑克森（Corey Jackson）提出的AB 1078法案，要求學區教委在調整學習教材時，準確的反應加州文化和種族多樣性。截至8月21日，該法已在參議會撥款委員會通過，委員會於8月28日舉行另一次聽證會。

根據Cal Matters報導，加州立法機關需在9月14日前決定是否通過這些法案且提交至紐森辦公室，紐森需在10月14日前簽署或否決。