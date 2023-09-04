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DMV推數位駕照試點 上限150萬人

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州居民可參與數位駕照試點畫。（加州DMV）
加州居民可參與數位駕照試點畫。（加州DMV）

NBC 4電視台報導，加州汽車管理局（DMV）日前宣布，加州居民可將駕照上傳到智慧型手機上，參與數位駕照（Mobile Drive's License，簡稱mDL）試點計畫。DMV早在今年5月便啟動該計畫，當時參與者有限，本月開始才廣邀公眾參與，上限為150萬人。然並非所有地方都接受mDL，DMV建議民眾繼續攜帶實體證件。

截至目前，加州數位駕照僅可在特定國際機場被接受，包括舊金山、洛杉磯、聖荷西（San Jose）和全美其他26個機場。此外，使用TrueAge識別技術驗證使用者年齡的特定企業、商家，也可使用mDL。

根據DMV，mDL在特定機場檢查站可提供快速、安全的身份認證，也可在參與的零售店購買有年齡限制的商品，且無需共享個資。

DMV公共事務辦公室副主任高爾（Anita Gore）說，加州DMV錢包（DMV Wallet）中的mDL通過使用生物識別和加密技術進行保護，符合最高的聯邦和國際安全標準，未經授權的個人很難竊取mDL。

目前推出數位行動駕照的州包括亞利桑納、科羅拉多、路易斯安那、密西西比、喬治亞、夏威夷、猶他和馬里蘭等州。有興趣加入試點計畫者，可上https://www.dmv.ca.gov/portal/ca-dmv-wallet/。

DMV 駕照 加州

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