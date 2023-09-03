保險商Farmers Insurance 宣布裁員2400人

Farmers Insurance的招牌。（美聯社）

以加州 為根據地的Farmers Insurance本周宣布裁員計畫，占總人數11%、共2400人遭到資遣，因為組織需要重整，並建構長期獲利基礎。Farmers Insurance先前在7月時才停售加州的房屋險，這次裁員似乎顯示公司營運看淡。Farmers Insurance為Zurich Insurance Group的子公司。

Farmers Group Inc.的總裁兼執行長Raul Vargas在聲明中指出，保險 業面臨許多大環境的挑戰，因此公司必須管控風險與開銷，以建立長期獲利的基礎。他也強調，新的組織架構將更為靈活，更能追求發展機會，最終能使客戶與員工更為安心。

加州因為山火頻發，佛州因為颶風侵襲，成為不少保險公司拒保產險的市場，氣候變遷似乎成為保險業者避險的合理主張之一，但批評者認為業者的作法只會讓加州的生活開銷愈來愈高。

新冠疫情 期間，不少產業快速成長，但在疫情消退後，這些公司開始大量解雇，電信業的T-Mobile，物流業的Amazon，觀光業的Disney，與科技業的Google、Meta、Microsoft，白領失業潮的規模似乎愈來愈大。