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2萬隻 蒙特瑞灣成全球最大章魚花園

編譯廖宜怡／綜合報導
加州蒙特瑞灣附近的深海章魚花園令人嘆為觀止。（取自蒙特瑞灣水族館研究院官網）
加州蒙特瑞灣附近的深海章魚花園令人嘆為觀止。（取自蒙特瑞灣水族館研究院官網）

科學家發現，在蒙特瑞灣（Monterey Bay）附近海域，有至少2萬隻母章魚聚集在近2哩管圍的深海裡，尋找有溫泉從海底地殼裂縫中滲出的地方，照顧牠們產下的卵。科學家稱，這是全球已知最大的章魚聚集地。

這是關於這個「章魚花園」（octopus garden）的最新研究發現。事實上，這個位於蒙特瑞灣國家海洋保護區（Monterey Bay National Marine Sanctuary）戴維森海底山（Davidson Seamount，一座海底死火山）的章魚花園，早在2018年就被科學家發現。自從第一次在這裡發現成群的珍珠章魚（pearl octopus，學名為Muusoctopus）後，研究人員不斷重回此地收集更多詳細訊息。

這份研究報告上月底發表在「科學進展」期刊（Science Advances）上，第一作者、也是蒙特瑞灣水族館研究院（Monterey Bay Aquarium Research Institute）資深科學家貝瑞（Jim Barry）在描述第一次看到章魚花園的即時直播時說：「看到它從黑暗中出現，我感到十分震撼，就像看到一部國家地理雜誌（National Geographic）的影片。自然奇觀就這麼呈現在你面前。」

這項發現揭示，許多人原本認為是荒原的深海平原，其實具有其豐富性和多樣性，擁有許多不同的生物。

研究人員發現，珍珠章魚會在海底尋找有溫泉的地方來孵育後代。貝瑞指出，蒙特瑞灣下5000萬年歷史的海底裂縫還有其他數千個溫泉，可能還有許多其他的生物也依靠著它們生存。

先前的研究發現，海水較冷會讓章魚的孵化期變長。貝瑞說，章魚的妊娠期是地球任何動物中最長的，而且章魚在孵卵期間不會進食。章魚花園因為有溫泉，海水溫度較高，平均孵化時間為1.8年，小章魚存活機率也較高。如果在其他較寒冷的海域中，孵化期有可能長達10年。母章魚在孵化責任完成後會死去，牠們的屍體會成為小章魚的食物。

蒙特瑞灣水族館研究院首席工程師柯瑞斯（David Caress）設計了一種所謂的低空探測系統，可以在距離海底10呎的地方操作拍攝。他們將拍攝到的照片拼成一張地圖，藉以區別每一隻章魚。這張地圖統計出6畝區域內有近6000隻章魚，以此推斷整個保護區內至少有2萬隻章魚。

柯瑞

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