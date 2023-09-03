迷幻藥物可治心理病？ 除罪化呼聲再起

洛杉磯店家販賣的迷幻蘑菇。（美聯社）

新冠疫情後，美國民眾更加注意心理健康，同時對於致幻藥物（迷幻藥）治療精神疾病的效用，討論也愈來愈多；尤其對於該藥物除罪化的爭辯，從未停過。

許多事都走在最前端的加州 ，在醫療用致幻藥物上不例外。包括舊金山 、柏克萊、屋崙（Oakland）、聖他克魯茲（Santa Cruz）已跟進奧勒岡州與科羅拉多州的腳步，不准警察逮捕使用草本迷幻物質者。最常見的草本迷幻物就是俗稱迷幻蘑菇的psilocybin mushroom，最常見的合成迷幻物則是LSD與MDMA。

柏克萊加大 2023年6月剛發表的民調顯示，超過60%的加州人支持藥用致幻物，49%同意使用迷幻物除罪化。大環境如此，之前提過迷幻物除罪案的加州參議員威善高（Scott Wiener），今年捲土重來再提Senate Bill 58修正案，且排除合成迷幻物質，僅允許生產、製造、使用天然迷幻物質，包括迷幻蘑菇的裸蓋菇鹼（psilocybin）與脫磷酸裸蓋菇素（psilocin），以及麥司卡林（mescaline）、伊博格鹼（ibogaine）與二甲基色胺（DMT）。

雖然SB 58 並未允許販售，但是倡議團體已經蓄勢待發，萬一提案失敗，準備發起公投，在2024年11月時，由公民決定是否允許販賣。不過包括小孩受害的反對者在內，卻指出加州因迷幻藥送急診的人數由2016年的2260人次，暴增84%至2021年的4161人次，開放商業銷售勢必增加受害者。

不過威善高在最近一次的議會聽證會上還是堅持，就算現行法規認定迷幻藥非法，但還是一堆人吃，與其迫使大家偷偷使用，不如公開化，民眾用之前可以公開討論、徵詢意見，如此才能保障更多人的安全。但舊金山加大的神經學教授Jennifer Mitchell強調，藥用致幻物的除罪化應該優於娛樂用，而且開放自用很可能導致分不清現實而死的悲劇。

支持SB 58的意見則主張，許多臨床試驗都已證明致幻藥物能夠改善憂鬱症、創傷症候群（PTSD）等心理疾病，只要正確使用俗稱搖頭丸的亞甲二氧甲基苯丙胺（MDMA）與迷幻蘑菇。退伍軍人與第一線急救人員很容易罹患PTSD，而聯邦退伍軍人事務部的調查顯示，6%的美國人遲早都會罹患PTSD。此一數據也被支持者作為致幻藥物應該更為普及的證據。